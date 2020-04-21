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KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 18:26 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini, 28 Nisan Salı gününe erteledi.

KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Başkanlığın duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
KDV beyannameleri, sokağa çıkma kısıtlaması,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman aman sakın bu sene vergi almiycaz demeyin sakin????????
Kurt kışı unutur da yediği ayazı unutmazmış!
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