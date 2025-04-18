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KDV, kırtasiye ücreti... Özel anaokulu ücretleri dudak uçuklatıyor: "Periyodik tablo gibi fiyatlar"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.04.2025 22:57
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Özel anaokullarının 2024-2025 eğitim yılı ücretleri dudak uçuklattı. Bazı kurumlar 5 yaş grubu için 1 milyon 314 bin TL talep ederken, bu rakamlar Oxford ve Harvard gibi dünya çapındaki üniversitelerin ücretlerini bile geride bıraktı. Veliler bu durumun altından kalkamadıklarını belirtiyor.

KDV, kırtasiye ücreti... Özel anaokulu ücretleri dudak uçuklatıyor: "Periyodik tablo gibi fiyatlar"

Özel anaokullarının ücretleri son dönemlerde tartışma konusu oldu. Anaokullarının fiyatları dünyaca ünlü okulları bile geçti. Atvhaber'in haberine göre bazı okulların talep ettiği rakamlar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde, 5 yaş grubu için 1 milyon TL'yi aştı.

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YÜZDE 109 ZAM YAPANLAR BİLE VAR

Bazı eğitim kurumlarının, anaokulu için yemek, KDV ve kırtasiye giderleri dahil 1 milyon 314 bin TL talep ettiği görüldü. Bir özel anaokulunun 385 bin TL olan 2024-2025 yılı eğitim ücretini yüzde 109 zam yaparak 805 bin TL'ye çıkardığı ortaya çıktı.

3-4-5 yaş grubu için 10 Ocak'ta 1 milyon 34 bin TL olan anaokul ücreti 18 Nisan'da 1 milyon 314 bin TL olduğu görüldü. Üç ayda yaklaşık yüzde 27 zam geldiği görülüyor.

Veliler yüksek fiyatların altından kalkamadıklarını belirtiyor, "Bu kadar pahalı olunca gönderemiyoruz çocuklarımızı" diyerek isyan ediyorlar.

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"PERİYODİK TABLO GİBİ FİYAT LİSTELERİ"

Velilerin yanı sıra eğiticimlerde fiyatlara sitem ediyor, "periyodik tablo gibi fiyat listeleri görüyoruz ve ben bunları bir eğitimci olarak hiç doğru bulmuyorum."

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BU FİYATA ÇOCUĞUNUZU OXFORD'DA OKUTMANIZ MÜMKÜN

Yurt dışındaki örneklerle karşılaştırıldığında tablo daha da dikkat çekici hale geliyor. Örneğin, ABD'deki birçok özel üniversitede yıllık eğitim ücretleri 15 bin dolar (Yaklaşık 550 bin TL) Almanya'da 9 bin euro (Yaklaşık 315 bin TL) İtalya'da ise 19 bin euro (Yaklaşık 665 bin TL) Oxford üniversitesi'nde ise yıllık eğitim ücreti ortalama 1 milyon 700 TL iken, Harvard Üniversi'nde eğitim ücreti 2 milyon TL. İstanbul'daki bazı anaokullarının ücretlerinin ise bu rakamlara yaklaştığı görülüyor.

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