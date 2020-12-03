Kefal 15 lira ile tezgâhın en ucuz balığı oldu

Bu yıl balık sezonun başlangıcından itibaren fiyatlar alıcıların cebi yakıyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balıklar arasında yer alan Hamsi, Palamut, Sardalya, Barbun gibi balıkların fiyatı Eskişehir’de 25 liranın altına pek düşmedi. Genel olarak da hiçbir balığın kilosu 25 liranın altına düşmezken, son 2 haftadır bol çıkan ve kilosu 15 liraya satılan Kefal balığı, tezgâhlarında satılan en ucuz balığı oldu. Diğer yandan fiyatlarda düşüş yaşanması nedeniyle Kefal balığı, vatandaşlar tarafından ise iyi ilgi görüyor.

KEFAL UCUZLUKTA İLK SIRADA

Sezonun en ucuz balığı olan Kefal hakkında konuşan balıkçı Şahin, “Kefal balığı Samsun tarafında bol çıkan bir balıktır. Şuan bu balığın mevsimi ve bolluğu vardır. Kilosu 15 liradan satışa sunduk. Yaklaşık 10 gündür de bu fiyatta satıyoruz. Diğer balıklara göre şuanda tezgâhlarımızda en ucuz balığımız Kefal balığıdır. Örneği şuan Hamsinin kilosu 25 liraya, Sardalyanın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Çinakopun şu anda bolluğu başladı. Dolaysıyla 40 liraya satıyoruz. Karadeniz Barbun balığı 30 liraya satıyoruz. Buna göre şu andaki mevsimde en ucuz balığı Kefal balığıdır” şeklinde konuştu.