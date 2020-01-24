Keles kirazı Avrupa yolcusu

Keles kirazı Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile ihracat yolunda.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Keles kiraz yetiştiriciliğinde ciddi bir yerli pazar payına sahip, fakat ihracatta bir türlü kapıları açamamaktan yana sıkıntılıydı. Bu konuda UYMSİB’den destek istedik. Geçtiğimiz yaz boyunca ilçemizin her bölgesinde üreticinin nasıl çalıştığı, nasıl bir bakım yolu gerçekleştirdiği ve nasıl hasat yaptığı hakkında araştırmalar yapıldı. Birlik, ihracat kapılarının nasıl açılabileceği ve ihracatçının ne çeşit bir ürün istediği ile ilgili rapor hazırladı. Bizler de bu rapor sonucunda Ziraat Odası ile bir çalışma hazırladık ve önce eğitim seminerleri düzenledik" dedi.

UYMSİB Başkan Vekili Senih Yazgan, "Keles kirazı gayet kaliteli ve yerli pazarda ciddi pazar payına sahip, fakat bu üretici için yeterli değil. Çünkü değişken fiyatlar yapılan masrafları çoğu zaman kafa kafaya karşılamakta. Bizler de birlik olarak profesyonel ekibimizle geçtiğimiz yaz boyunca üretimden pazar alanına kadar bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalarda yapılan bakımların dededen kalma olduğunu, bunun yanında ise zahmetli bir hasat dönemlerinin olduğunu fark ettik. İhracat kesinlikle kirazda kalıntı ilaç istemez ve bizim gayemiz sağlıklı üretim. Çocuğunuza yedirmediğinizi başkasına yedirmeyiniz. Uzman hocalarımızla bir eğitim periyotu hazırladık. Bu periyotta ağaçların seçiminden dikimine, budamasından ilaçlamasına ve zahmetsiz bir hasada kadar her şey var" diye konuştu.

