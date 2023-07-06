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Kendi işi Mynet ile lider oldu

06.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesi, boş bir hayal olarak gördükleri internet işiyle bu kadar yoğun ilgilenmesini pek onaylamıyordu. Aradan geçen onca yılın ardından küçücük bir adımla başlayan iş, 3.5 milyon email abonesi olan, 30-40 milyon dolara varan online reklam pazarından yüzde 30’la en büyük payı alan bir internet şirketine dönüşür.

Kendi işi Mynet ile lider oldu

İnternetin emekleme dönemi olan 1990’ların ikinci yarısında dahi ne denli büyük fırsatlar sunduğunun en canlı örneklerinden birini Emre Kurttepeli ve şirketi mynet oluşturuyor. Bu girişim Türkiye’de ilklerden ve nadir başarılı örneklerden olduğu için sıradışı bir hikâyeye de sahip. Başlangıçta plan kusursuzdur ancak, küçük bir sorunla karşılaşır: İsim… Bir televizyon dizisi imdadına yetişir ve ortaya “mynet” ismi çıkar. Ancak bu alan adının sahibi 18 yaşında bir üniversitelidir. Uzun süren pazarlıktan sonra 50 bin dolara sitenin isim sorunu çözülür. Ticaret Bakanlığı’nın “Türkçe tarif edin” engelini de zorlukla aştıktan sonra mynet Türkiye’nin ilk Türkçe portalı olarak 1999 sonbaharında faaliyete geçer. Google, Microsoft ve Yahoo gibi dev bütçeli internet şirketlerinin arasından sıyrılarak eposta hizmetinde çıtayı sınırsız depolama alanına taşıyan ilk şirket Türkiye’den mynet oldu. E-mail konusunda pazar liderliğini uluslararası rekabete taşıyan şirket, yeni satın almalar ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla 2005’ten itibaren dramatik bir büyüme kaydetti.

Mynet internette iş yapmanın geleceğine inanarak ve ısrarla yatırımlarına devam etmenin meyvesini verdiğinin son örneklerinden biri. Emre Kurttepeli, internete odaklanarak sadece içerik ve e-posta hizmeti sunmaya devam ediyor.


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Emre Kurttepeli

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