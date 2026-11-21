İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'ın en bilinen binası satışa çıktı. Yapı, yıllardır bakımsız ve harap görüntüsüyle de dikkat çekerken, yerli ve yabancı turistlerin önünde fotoğraf çektiriyor.

Bina, bölgenin en tanınan yapıları arasında gösteriliyor. Havadan da görüntülenen yapı, Balat'ın birbirine açılan dar ve renkli sokakları arasında mimarisiyle ön plana çıkıyor.

"İSTANBUL'UN EN MEŞHUR BİNALARINDAN BİRİ"

Araştırmacı ve Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapının Balat'ın en bilinen binalarından biri olduğunu belirterek, "Burası İstanbul'un en meşhur binalarından biri. Hatta Fener Rum Lisesi'nden sonra bölgenin en çok fotoğrafı çekilen yapılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. İki sokağın kesiştiği noktada bulunması ve kendine özgü estetik mimarisiyle dikkat çekiyor. Yıllardır bu bölgede bulunuyorum. Kendimi bildim bileli bina bu durumda. Ancak bu görüntüyü kesinlikle hak etmiyor" dedi.

Yapının 1920'li yıllara ait haritalarda da görüldüğünü ifade eden Yavaşçay, binanın kesin yapım tarihinin bilinmediğini, Osmanlı'nın son dönemi veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilmiş olabileceğini söyledi. Yaklaşık 245 metrekarelik alana yayılan yapının ön cephesinde küçük bir giriş kapısı bulunduğunu, zemin ve iki kat şeklinde görünen binanın arka bölümünde ise bodrum katının yer aldığını anlattı. Yapının uzun süredir boş olması nedeniyle yıprandığını belirten Yavaşçay, "İstanbul'da kültür ve sanata değer veren insanların burayı alıp restore ederek yeniden şehre kazandırması gerekiyor. Ben buranın kafe olmasından yana değilim. Kütüphane, sergi alanı ya da müze gibi kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir yere dönüştürülmesi çok daha anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

DİZİ VE FİLMLERİN SESSİZ ŞAHİDİ

Balat'ın tarihi sokaklarında çekilen dizi ve filmlerde sık sık karşılaşılan bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahnelerinde kullanılan mimarisiyle dikkat çekiyor. İki sokağın birleştiği köşe konumu sayesinde yapının bir tarafından uzaklaşan kişi diğer taraftan dolaşan kişiden gözden kaybolabiliyor. Bölgenin film ve dizi çekimleriyle tanınmasına katkı sağlayan yapı, zamanla ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

"GÜN İÇERİSİNDE YÜZLERCE KİŞİ BU SAHNEYİ ÇEKMEYE GELİYOR"

Bölgede yaşayan ve turistlerin yoğun ilgisine tanıklık eden Sevil Bardak ise yapının dizi ve film sahneleriyle hafızalara kazındığını belirtti. Bir yapımda kullanılan sahnenin ardından bölgenin daha da popüler hale geldiğini anlatan Bardak, "Yerli ve yabancı turistler buraya gelip o sahneyi yeniden çekiyor. Gün içerisinde yüzlerce kez bu görüntülere şahit oluyoruz. Sürekli burayı soranlar oluyor. Hangi kapı olduğunu, sahnenin nerede çekildiğini merak ediyorlar. Bazen yukarı çıkmaları gerekiyor ki doğru yeri fark edebilsinler. Bir dönem Deli Yürek dizisinde de buradaki çeşmenin bulunduğu noktaya çekim için çeşme yerleştirilmişti. Aslında orijinalinde orada çeşme yoktu, çekimler sırasında konuldu ve sonrasında da öyle kaldı" diye konuştu.

YABANCI TURİSTLER DE MİMARİYİ İLGİ ÇEKİCİ BULUYOR

Yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.Balat sokaklarını gezen yabancı turistler de binanın mimarisini ilgi çekici bulduklarını ifade etti. Güney Kore'den İstanbul'a gelen Uno, yapıyı çok beğendiğini eşsiz bir görünüşe sahip olduğunu ve güzel gözüktüğünü belirtti.

30 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

İnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında binanın 30 milyon lira bedelle satışa sunulduğu belirtildi. İlan bilgilerine göre 245 metrekare brüt, 210 metrekare net alana sahip yapı, 5 oda ve 1 salon olarak tanımlanırken dört katlı ve müstakil tapulu bina olarak listelendi.

Uzun süredir boş olduğu belirtilen yapının mevcut durumuyla yenileme ihtiyacı bulunduğu da ilan bilgilerinde yer aldı. Yıllardır bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken binanın gelecekte nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

Bazı vatandaşlar ise binanın 30 milyon liralık satış fiyatını yüksek bulduğunu dile getirdi. Binanın önündeki büyük satılık ilanının da dikkatini çektiğini belirten turist, yapının sırf popüler bir noktada bulunması nedeniyle bu bedeli hak edip etmediği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır