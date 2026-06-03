Kentsel dönüşümde finansman hamlesi: Bankalar proje geliştirecek

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik yeni bir çalışma başlattı. Federasyonun hazırladığı model kapsamında bankaların müteahhit gibi proje geliştirip konut üretebileceği ve satış gerçekleştirebileceği bir sistem öngörülürken, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu vatandaşların riskli ve eski yapılardan kurtulması gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Adana'da "Kentsel Dönüşüm Platformu" kurulacağını açıkladı. Karslıoğlu, dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olan finansman sorununu aşmak için bankaların projelerde müteahhit gibi görev üstleneceği yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, "Deprem değil bina öldürür" gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Bu acı tecrübenin ardından ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

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Ancak Adana'da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen seviyede ilerlememesi üzerine DAİMFED harekete geçti. Dönüşümün önündeki en önemli engellerden biri olan finansmana erişim konusunda çalışma yürüten federasyon, bankaların da sisteme dahil olacağı ve müteahhit gibi konut üretip satabileceği model için hazırlıklarını tamamladı.

YENİ PLATFORM KURULACAK

Konuya ilişkin İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin kentsel dönüşüm konusunda önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak sürecin beklenen hızda ilerlemediğini söyledi. Bunun temel nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ifade eden Karslıoğlu, Adana'da valilik öncülüğünde tüm ilgili kurumların yer alacağı bir platform oluşturulacağını belirtti.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED koordinasyonunda faaliyet göstereceğini aktaran Karslıoğlu, "Kentsel dönüşüm sürecinde yer alan tüm kurumlarımızı aynı çatı altında buluşturacağız. Sürecin herhangi bir aşamasında yaşanan aksaklıklara hızlı şekilde müdahale ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

BANKALAR MÜTEAHHİT OLACAK

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük sorunlardan birinin finansman olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, bu engeli aşmaya yönelik yeni bir model geliştirdiklerini söyledi.

Karslıoğlu, "Buradaki temel sorun finansmandı ve bununla ilgili çözüm geliştirdik. Bankaları müteahhit konumuna getireceğiz. Örneğin bir mahalledeki bir adayı ele alalım. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi hayata geçirip yönetecek. Böylece dönüşüm süreci çok daha hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

"GÜNEY ADANA'DA DÖNÜŞÜM YILLAR ÖNCE TAMAMLANMALIYDI"

Adana'nın özellikle güney kesimlerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının geciktiğini ifade eden Mustafa Karslıoğlu, yerel yönetimlerin de sürece daha etkin katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Belediye başkanlarının teknik ekipleriyle birlikte sahada daha aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Karslıoğlu, "Güney Adana olarak ifade ettiğimiz bölgelerde kentsel dönüşümün 15-20 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Bunun çözümü ise kurumların ortak hareket edeceği Kentsel Dönüşüm Platformu'ndan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut yapı stokunda orta gelir grubuna yönelik konut eksikliği bulunmadığını belirten Karslıoğlu, asıl riskin eski ve mühendislik hizmeti almamış yapılarda bulunduğunu vurguladı.

Karslıoğlu, "Bilimsel ve teknik kurallara uygun şekilde inşa edilmemiş binaların, gerek yerinde dönüşüm gerekse kentsel dönüşüm kapsamında süratle yenilenmesi gerekiyor. Çünkü biz bu yapılara 'tabut bina' diyoruz. Vatandaşlarımızın bu yapılardan bir an önce kurtulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır