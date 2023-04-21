SON DAKİKA | Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı, 2+1 ve 3+1 daire...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Enflasyon ve faiz mesajı veren Erdoğan, "Türkiye'de faiz düşecek, enflasyon da faizle birlikte düşecek" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında kentsel dönüşüme hız kazandıracak iki müjdeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BİRİSİNİ NASIL BAŞBAKAN, BİRİSİNİ NASIL OLDU DA DEVLET BAKANI YAPTIK"

"Bugün ise kentsel dönüşüm müjdeleri ile adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu 7’li masa Karadeniz gazı için hani nerede diyordu. Bu Bebecan diye birisi var hani nerede diyordu. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos’ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik. Birisini nasıl Başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık, istifa ederken geldi bizden neler neler neler söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler söyledi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs’ta ödetmeye hazır mıyız?

"MİLLETİMİZİN GÜNLÜK HAYATINDA BAZI SIKINTILAR OLABİLİR"

Şimdi yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimiyle iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bizim gündemimizde bu ülke ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri soğan, et alamıyor, siz yol ve gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirlerle etkileri en aza indirme gayretindeyiz.

"BUNUN HESABINI SORMALI"

Biz İHA, SİHA derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz, bizi asıl sevindiren bu ürünlerin arkasındaki teknoloji birikimidir. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA, SİHA'yı üretiyoruz. Artık dünyada teknolojide söz sahibi olduk. Eğitimden sağlığa kendi devasa hastanelerimiz var mı? Bundan önce Bay Bay Kemal, ah ah Savaş ay sağ olsaydı, o görüntülerde Bay Bay Kemal saf saf duruyor. Eğer hastanede bir vatandaşımız ölüyorsa orada rehin olarak kalıyordu. Önce hastanelerde senin döneminde rehin kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim o hastanelerde ölen vatandaşlarımın varisleri bunun hesabını sormalı.

Özel sektörümüzün de katkılarıyla kentsel dönüşümü de çok iyi bir yere getirdik. Deprem riski yüksek yerlerdeki konutları kentsel dönüşümle hızla dönüştürüyoruz.

ENFLASYON VE FAİZ MESAJI

Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon sorununu da halledeceğiz. Enflasyonu yıl sonunda kontrol altına alacağız, önümüzdeki sene sorunu çözeceğiz. Türkiye'de faiz düşecek, enflasyon da faizle birlikte düşecek. Bu 7'li masadakilerin faiz ve enflasyon hakkındaki düşünceleri beni ilgilendirmiyor. Bunlar faizcidir, enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Bakın bu Bebecan ile Davos'tayız. O zaman da IMF'in başındaki zat da orada. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003, biz bu taksitlerimizi size ödeyeceğiz dedik. Bizim o dönem ki borcumuz 23 milyar dolar, Merkez Bankamızın rezervi de 27,5 milyar dolardır. 2013'te biz bu işi bitirdik daha IMF'nin kapısına uğramadık. İP ve CHP'nin sözcüsü otel odalarında IMF ile görüşüp 'Hükümetin bunlardan borç alması lazım' dediler. 2013'ten bugüne bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı. Merkez Bankamızdaki döviz rezervi 27,5 milyar dolardan 122 milyar dolara çıktı. Bebecan hatırlıyorsun dimi, son imzayı atan sen misin ben miyim? Yalanda bunların üzerine yok. Ne olacak Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya suyundan ya huyundan kapacak.

"ŞAFAĞIN SÖKMESİNE AZ KALDI"

14 Mayıs onların siyasi mevta olacakları dönem. Birlikte ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazandırdık. Az biraz daha sabır. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olanlarda biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor mu? Şafağın sökmesine az kaldı.

"BU BÜYÜK YIKIM DEPREM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"

Yaşı yetenler kendileri hatırlar. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos'un ilk günlerinde Marmara bölgesi ağır yıkımla karşılaştı. 6 Şubat'ta yaşanan depremler orada olanların ifadesiyle 'küçük bir kıyamet' gibiydi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu büyük yıkım deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Şimdi dün akşamki müjdeden sonra kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projelerimizle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve konumu nedeniyle bu seferberliğin ilk sırasında yer alıyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Bugün de 2 bin 410 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Amacımız İstanbul'da 3 ayrı projeyi hayata geçirmektir. Asya ve Avrupa'da rezerv alanlarına yapılacak 1 milyon konut ile seyrelttiğimiz alanlarda yapacağımız 500 bin, toplamda 1,5 milyon konut yapmaktır.

MÜJDELERİ AÇIKLADI: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

Konutlarını dönüştüreceklere iki önemli adımla destek oluyoruz. İlki kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Vatandaşlarımızın ister yerine ister rezerv alanda konutunun maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız borçlanacaksa ona kolaylık da sağlayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. Tüm bu dönüşümler TOKİ kalitesiyle yapılacak ve hiçbir istismara maruz bırakmayacağız. Önümüzdeki çarşamba başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını Bakanlığımız paylaşacak.

KİRA YARDIMLARI YÜKSELTİLDİ

İstanbul'da kira yardımlarını 3 bin 500 TL'den 5 bin 250 TL'ye çıkarıyoruz.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASI

100 m² 2+1 daire: 750.000 TL devletten, kalan tutara % 10 peşinat 5.625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade...

120 m² 3+1 daire: 900.000 TL devletten, kalan tutara % 10 peşinat 6.750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade...

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.



