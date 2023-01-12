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KGF desteği ne kadar olacak, kim kaç TL alacak? İşverene EYT yükü için 25 milyar TL'lik düşük faizli KGF desteği!

12.01.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGF desteği ile ilgili son dakika açıklaması geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı. "KGF desteği ne kadar olacak?" sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. İşverenlere 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları da netleşmiş oldu. Yapılan açıklamada; işverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar lira kredi sağlanacağı aktarıldı. Peki, İşverene EYT yükü için 25 milyar TL'lik düşük faizli KGF desteği ile ilgili detaylar haberimizde...

KGF desteği ne kadar olacak, kim kaç TL alacak? İşverene EYT yükü için 25 milyar TL'lik düşük faizli KGF desteği!

KGF desteği ile ilgili detaylar belli oldu. EYT'de işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için 36 aya kadar vadesi bulunan ve 6 ay ödemesiz kredi destek paketine ilişkin ayrıntılar birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. İşte detaylar...

KGF DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

KGF desteği ile ilgili detaylar belli oldu. EYT sebebiyle oluşacak işverenin kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 milyar liralık kefalet desteğiyle 34 milyarlık kredi sağlanacak.

EYT DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

EYT'de işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için 36 aya kadar vadesi bulunan ve 6 ay ödemesiz kredi destek paketinde detaylar belli oldu.

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman desteği verilecek.

para

İşte Bakan Nebati'nin konu hakkındaki açıklaması;

İmalat Sanayiine yapılan yatırımların ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı sağlayacağının farkında olarak, sistem kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık %38,3’ünü imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza kullandırdık. Aynı zamanda sistem kapsamında yürürlüğe aldığımız tüm destek paketlerimiz ile doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı destekledik.

Bu çerçevede, 15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz. İhracata katkısı yüksek, kredibilitesi iyi olan ve yaptığımız analizler sonucunda öne çıkan sektörleri destekliyoruz.

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

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