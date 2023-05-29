FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KGM 3 bin işçi alımı sonuç sorgulama ekranı!

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KGM 3 bin işçi alımı sonuç sorgulama ekranı!

29.05.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM işçi alımı kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde çalışmak üzere 3 bin işçi alınacak. 2-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KGM 3 bin işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KGM 3 bin işçi alımı sonuç sorgulama ekranı!

KGM 3 bin işçi alımı kura çekiliş tarihleri geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde 3 bin sürekli işçi alımının yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru süreci de geride kaldı. Başvurua bulunan adaylar KGM işçi alımı kura çekiliş tarihini heyecanla bekliyorlar. İşte KGM 3 bin işçi alımı sonuç sorgulama ekranı...

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi 30-31 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.

işçi personel

KGM kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları noter onayından sonra erişime açılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILAYINIZ

kgm işçi laımı

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (30 MAYIS 2023 SALI)

KGM kura çekilişi illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

kgm başvuru

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM ARACI

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomiye duyulan güven 20 ayın zirvesindeEkonomiye duyulan güven 20 ayın zirvesinde
Yüksek kiraya karşı 6 adımlı önlem! İşte ayrıntıları...Yüksek kiraya karşı 6 adımlı önlem! İşte ayrıntıları...
İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildiİkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
karayolları genel müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Emlak ve çevre vergisi birinci taksit ödemesinde son 2 gün

Emlak ve çevre vergisi birinci taksit ödemesinde son 2 gün

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!

Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.