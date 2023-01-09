Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için yeniden belirlendi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu yılın başından itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 17.904 TL’ye yükseldi. Peki, Kıdem tazminatı 2023 ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL, hesaplama nasıl yapılır? İşte kıdem tazminatı hesaplamasına dair tüm detaylar...

KIDEM TAZMİNATI 2023 NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’ne göre, 01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı 17.904,62 TL’ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor ancak kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanmış oluyor.

1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapıluyor. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil ediliyor. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil ediliyor ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplaması yapılmış oluyor.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir haktır. Bu kapsamda 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar var. Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiler hariç tüm işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Diğer yandan, Bağ-Kur’luların ve memurların kıdem tazminatı alma hakları yok. Basın İş ve Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin ve gemi adamlarının da kıdem tazminatı alma hakları söz konusu.

