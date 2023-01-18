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Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı 2023 tavanı ne kadar oldu? İşte hesaplama şekli

18.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı tüm işçilerin gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 2023 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı alma şartları nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı 2023 tavanı ne kadar oldu? İşte hesaplama şekli

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işten çıkarılması söz konusu olduğunda işvereni tarafından istihdam edildiği yıllar için ödediği ücret olarak biliniyor. Asgari ücrete gelen zam sonrasında kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı 2023 tavanı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama şekli...

KIDEM TAZMİNATI 2023 TAVANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzası ile yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Kıdem tazminatı 2

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı 3

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmişse her şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu feshin haksız olması gereklidir. İşveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmişse veya işçinin yaptığı fesih haksız bir fesih ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

1) Sağlık Sebebiyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı
2) Alacakların Ödenmemesi Nedeniyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı
3) İşverenin İşçi Aleyhine Suç İşlemesi Halinde Kıdem Tazminatı
4) Askerlik Hizmeti Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı
5) İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle Haklı Fesih
6) İşçinin Emekliliği Halinde Kıdem Tazminatı
7) Kadın İşçinin Evliliği Halinde Kıdem Tazminatı
8) Sendika Yöneticiliği Halinde Kıdem Tazminatı
9) İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı
10) Parça Başı Çalışmada İşçiye Az İş Verilmesi Haklı Fesih Nedenidir

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