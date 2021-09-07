Kıdem tazminatı hangi koşullarda alınır? İşte kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Çalışanların maaşları kadar haklarını bilmesi de son derece önemlidir. Zira haklarınızı bilirseniz, patronunuz karşısında ayaklarınız yere daha sağlam basacaktır. Bilinmesi gereken en önemli nokta ise kıdem tazminatı meselesi. Sizler için bu haberimizde SGK’nın kıdem tazminatı ile sorulara verdiği cevaplar bir araya getirdik. İşte A’dan Z’ye kıdem tazminatı meselesi…

KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Çalışanlar aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilmektedir.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Kadın çalışanların en çok merak ettiği “Evlilik nedeniyle işten ayrılırsam, tazminat alabilir miyim?” sorusuna şöyle yanıt verelim: Evet alabilir. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

İŞYERİNİN SATILMASI DURUMUNDA TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

İşyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, işçiler aynı şartlarla çalışmaya devam eder. Bu durum yasal haklarda kayba yol açmaz, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz.

MALULEN EMEKLİLİĞE AYRILANLAR TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Malulen emekli olanlar kıdem tazminatı alabilir. Bu hak onlara tanınmıştır.

EMEKLİLİKTE YAŞI BEKLEYENLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İş Kanunu'na göre sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını alarak işverene vermek gerekiyor.

HAMİLELİK VEYA DOĞUM NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADINLAR TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Evlilik nedeniyle işten ayrılanlarla tazminat verilirken, hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılana tazminat verilmemektedir. Doğum izni sonlandıktan sonra kadının işine devam etmesi beklenir.

MAAŞINA ZAM YAPILMAYAN İŞÇİ, İŞTEN AYRILIRSA TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İş sözleşmesinde bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. Ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, tazminat hakkı oluşmaz.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İş sözleşmesinin feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Tazminatın yıllık tutarı, tavanı aşamaz. Bu da halen 8 bin 284 lira.



