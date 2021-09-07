Kıdem tazminatı hangi koşullarda alınır? İşte kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Çalışanların maaşları kadar haklarını bilmesi de son derece önemlidir. Zira haklarınızı bilirseniz, patronunuz karşısında ayaklarınız yere daha sağlam basacaktır. Bilinmesi gereken en önemli nokta ise kıdem tazminatı meselesi. Sizler için bu haberimizde SGK’nın kıdem tazminatı ile sorulara verdiği cevaplar bir araya getirdik. İşte A’dan Z’ye kıdem tazminatı meselesi…
Çalışanlar aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilmektedir.
Kadın çalışanların en çok merak ettiği “Evlilik nedeniyle işten ayrılırsam, tazminat alabilir miyim?” sorusuna şöyle yanıt verelim: Evet alabilir. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.
İşyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, işçiler aynı şartlarla çalışmaya devam eder. Bu durum yasal haklarda kayba yol açmaz, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz.
Malulen emekli olanlar kıdem tazminatı alabilir. Bu hak onlara tanınmıştır.
İş Kanunu'na göre sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını alarak işverene vermek gerekiyor.
Evlilik nedeniyle işten ayrılanlarla tazminat verilirken, hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılana tazminat verilmemektedir. Doğum izni sonlandıktan sonra kadının işine devam etmesi beklenir.
İş sözleşmesinde bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. Ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, tazminat hakkı oluşmaz.
İş sözleşmesinin feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Tazminatın yıllık tutarı, tavanı aşamaz. Bu da halen 8 bin 284 lira.
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