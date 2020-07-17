Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ve nasıl bir karar alınacağı merak edilen kıdem tazminatı kalkıyor mu sorusuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Ak Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketi ile ilgili bilgi verdi ve düzenlemelerin yasalaştırılması için yardım talep etti.
Bu durum kıdem tazminatı kaldırıldı mı sorusunu yeniden gündeme getirdi. İçerisinde kıdem tazminatı ve part-time çalışma gibi önemli konuların da yer aldığı istihdam paketi çalışmasıyla ilgili olarak Selçuk; tam olarak uzlaşmanın sağlanamadığını bildirdi. Sürecin meclisteki diğer çalışmaları da etkileyeceği düşünülüyor.
Kıdem tazminatı kalkıyor mu 2020 yılının en önemli sorularından bir tanesi haline geldi. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; tam uzlaşma sağlanamaması durumuyla ilgili olarak acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Tam görüş birliği olmayan düzenlemenin ilgili bölümlerinin yeni yasa dönemine kalacağı konusunda uzlaşıldı. Kıdem tazminatı fonu ve kıdem tazminatı yasası konusunda Erdoğan; taraflardan tekrar görüş alınıp bir defa daha uzlaşma yolunun aranması gerektiğini belirtti. İstihdam paketi içerisinde yer alan ve uzlaşma sorunu olmayıp acil olan bölümler ise TBMM’ye sevk edildi. Kıdem tazminatı gibi belirsiz bölümlerin ise Ekim ayından sonra yeniden gündeme getirilmesine karar verildi.
Şimdilik yeni yasama dönemine bırakılmış olan istihdam paketi içerisinde bir süredir hakkında yoğun tartışmaların sürdüğü kıdem tazminatı fonu ile ilgili düzenlemenin yanı sıra part-time çalışma konusunda düzenlemeler de bulunuyor. Düzenleme ile part-time çalışma için bazı sektörde uygulamanın önü açılırken part-time çalışanlara sigorta yapılmasını gerekli kılacak düzenlemeler de yer alıyor.
Yapılan çalışmaya göre 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki kişilerde herhangi bir şart aranmadan bu kişilere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Böylece işverenlerin de bu kişileri istihdam etmesi kolaylaşacak. İşe iade gibi haklar da ortadan kalkarken iş sözleşmeleri süreleri de en çok iki sene uzatılabilecek. İki yılı aşmış sözleşmeler direkt olarak belirsiz süreli sözleşmeye dönüşecek.
Paketin içinde yer alan bir diğer konuyla ilgili olarak kıdem tazminatı kalkarsa konusu da pek çok sigortalı çalışanın gündeminde. Kıdem tazminatı kalkması kimleri kapsıyor sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. Konuyla ilgili olarak mevcuttaki kıdem haklarının saklanması ve uygulamanın yeni işe girenler için geçerli olması gibi çeşitli tartışmalar devam ediyor.
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