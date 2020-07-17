Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ve nasıl bir karar alınacağı merak edilen kıdem tazminatı kalkıyor mu sorusuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Ak Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketi ile ilgili bilgi verdi ve düzenlemelerin yasalaştırılması için yardım talep etti.

Bu durum kıdem tazminatı kaldırıldı mı sorusunu yeniden gündeme getirdi. İçerisinde kıdem tazminatı ve part-time çalışma gibi önemli konuların da yer aldığı istihdam paketi çalışmasıyla ilgili olarak Selçuk; tam olarak uzlaşmanın sağlanamadığını bildirdi. Sürecin meclisteki diğer çalışmaları da etkileyeceği düşünülüyor.

Kıdem tazminatı kalkacak mı?

Kıdem tazminatı kalkıyor mu 2020 yılının en önemli sorularından bir tanesi haline geldi. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; tam uzlaşma sağlanamaması durumuyla ilgili olarak acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Tam görüş birliği olmayan düzenlemenin ilgili bölümlerinin yeni yasa dönemine kalacağı konusunda uzlaşıldı. Kıdem tazminatı fonu ve kıdem tazminatı yasası konusunda Erdoğan; taraflardan tekrar görüş alınıp bir defa daha uzlaşma yolunun aranması gerektiğini belirtti. İstihdam paketi içerisinde yer alan ve uzlaşma sorunu olmayıp acil olan bölümler ise TBMM’ye sevk edildi. Kıdem tazminatı gibi belirsiz bölümlerin ise Ekim ayından sonra yeniden gündeme getirilmesine karar verildi.