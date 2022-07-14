Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplama ve tazminatı tavan ücreti 2022!

4857 sayılı İş kanunu il sağlanan kıdem tazminatı işçiyi koruma altına almaktadır. Aynı zamanda kıdem tazminatı işverenin sürekli olarak işçi değiştirmesini de önlemektedir. 2022 Temmuz ayı zamlarından sonra kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Vatandaşlar yeni tavan fiyatını merak ediyor. Peki kıdem tazminatı tavanına ne kadar zam geldi? İşte temmuz 2022 kıdem tazminatı hesaplama...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti. Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruşa olarak belirlendi. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Kıdem tazminatı bir iş sözleşmesinin feshi durumunda çalışılan her tam 30 günlük brüt ücret tutarında ödeniyor. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. Yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle işçinin ne kadar süre çalıştığı hesaplanır. Kıdem tazminatı hesabı için işçinin çalıştığı yıl sayısı aldığı maaşın brütüyle çarpılır. Brüt hesaplanırken yol yemek ve işçiye yapılan maaşı dışındaki yan ödemeler dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplama için alışılan yılın dışında arta kalan günler ise günlük brüt ücret ile çarpılır. Toplam miktardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Yapılan bu kesinti sonunda geriye kalan miktar kıdem tazminatı olarak banka kanalıyla işçiye ödenir. Ödendiğinin ispatı işçiye değil işverene aittir. Elden ödeme yapılması halinde ispat hususunda zorluklar yaşanabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı işçinin 4857 Sayılı İş Kanununda belirtilen şartların oluşması halinde, işten çıkarılması veya bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılması neticesinde hak kazandığı tazminattır. Bu tazminat işveren tarafından işçiye ödenir. Kıdem tazminatı tavanı hesaplamak için işçinin aynı işyerinde çalıştığı süre baz alınarak hesaplanır ve almak için bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Bir yıldan az çalışılması halinde, işçi hangi şekilde işten çıkarılır ise çıkarılsın tazminat almaya hak kazanamaz.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

İşçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için ilk şart aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaktır. İşçi bu tazminata iki şekilde hak kazanabilir. Bunlardan birincisi işçinin iş akdinin işçi tarafından haklı sebeple fesih edilmesi, ikincisi ise işverenin işçiyi haklı sebepler dışında işten çıkarmasıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden ortadan kalktığından kıdem tazminatı talep edilemez.

