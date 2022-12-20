KIDEM TAZMİNATI ne kadar olacak? 2023 ASGARİ ÜCRET zammı doğrultusunda yeni yıl Kıdem tazminatı tahminleri...

2023 kıdem tazminatı, asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek asgari ücret toplantısı sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatına yüzde kaç zam gelecek?

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı, asgari ücret ile netleşecek.

Şu an geçerli olan 5 bin 500 TL asgari ücret ile asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6 bin 471 TL oldu.

Konuya dair örnek vermek gerekirse; 10 sene boyunca asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET İLE KIDEM TAZMİNATI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde 8 bin 412 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda kıdem tazminatı tavanı 9 bin 59 TL olacak.

Yüzde 50 zam halinde ise kıdem tazminatı tavanı 9 bin 706 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün yapılacak.

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan da açıklama geldi.

Özkaya asgari ücrette 8 bin lira sınırına dikkat çekerek, "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir"

