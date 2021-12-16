FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı tavan ücreti! 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplaması!

Kıdem tazminatı tavan ücreti! 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplaması!

16.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret görüşmelerinin sonuna yaklaşılırken vatandaşların merak ettiği konular arasında kıdem tazminatı yer alıyor. Kıdem tazminatı yılda iki kere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirleniyor. Son olarak tavan ücret 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 TL oranında belirlenmişti. Peki kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? İşte 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplaması!

Asgari ücret zammı için beklemeler sürerken, bu gelişmeden en çok etkilenecek olan rakamlardan bazıları emekli zammı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular olacak. Yayınlanan son genelgeyle beraber 8 bin 284 TL olarak belirlenen tavan senenin son ayında da hala geçerliliğini koruyor. Peki kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

2022 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Son toplantı sonrası yeni yılda verilecek asgari ücretin miktarının bugün belli olması bekleniyor. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artış gösterecek. 2021 senesi için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 TL olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 TL'ye çıkması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL BELİRLENİYOR?

Her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak emekli aylığı tabanı da artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artış gösterecek. İş Kanunu'na göre işe başlanılmış olan tarihten itibaren geçen her tam sene için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmekte.

Söz konusu tazminatın yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna göre kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenmekte.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

-Çalışan vatandaşın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmekte.
-Erkeklerde askerlik sebebiyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabiliyor.
-Çalışan kişi emekli olduğunda kıdem tazminatını alabilmekte.
-Eğer çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamamakta.
-Çalışan işyerinde 1 sene çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
-Bir seneden az çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanamıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
BDDK'dan flaş kredi açıklaması!BDDK'dan flaş kredi açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kıdem tazminatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asgari ücrette detaylar belli oluyor! Yüzde 40'ı geçti

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Asansör sapığının ilk ifadesi ortaya çıktı

Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Arka Sokaklar'ın Suat'ının son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Suat'ının son hali şaşırttı

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.