Kıdem tazminatı tavan ücreti! 2022 yılı kıdem tazminatı hesaplaması!

Asgari ücret zammı için beklemeler sürerken, bu gelişmeden en çok etkilenecek olan rakamlardan bazıları emekli zammı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular olacak. Yayınlanan son genelgeyle beraber 8 bin 284 TL olarak belirlenen tavan senenin son ayında da hala geçerliliğini koruyor. Peki kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar?

2022 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Son toplantı sonrası yeni yılda verilecek asgari ücretin miktarının bugün belli olması bekleniyor. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artış gösterecek. 2021 senesi için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 TL olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 TL'ye çıkması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL BELİRLENİYOR?

Her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak emekli aylığı tabanı da artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artış gösterecek. İş Kanunu'na göre işe başlanılmış olan tarihten itibaren geçen her tam sene için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmekte.

Söz konusu tazminatın yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna göre kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenmekte.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

-Çalışan vatandaşın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmekte.

-Erkeklerde askerlik sebebiyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabiliyor.

-Çalışan kişi emekli olduğunda kıdem tazminatını alabilmekte.

-Eğer çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamamakta.

-Çalışan işyerinde 1 sene çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

-Bir seneden az çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanamıyor.



