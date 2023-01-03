FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte 2023 Kıdem tazminatı tavan ücreti detayları...

Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte 2023 Kıdem tazminatı tavan ücreti detayları...

03.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi sonrası merak edilen konulardan biri de kıdem tazminatı. Çalışanların yakından ilgilendiği kıdem tazminatı tavan ücreti ile ilgili araştırmalar hızlandı. 2022 yılı enflasyon rakamı yüzde 64,27 olarak açıklandı. Peki bu orana göre kıdem tazminatı tavanı ne olacak, nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte 2023 Kıdem tazminatı tavan ücreti detayları...

2022 yıllık enflasyon rakamını yüzde 64,27 olarak açıklandı. Açıklanan orandan sonra çalışan kesim kıdem tazminatı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 17.902 TL OLDU!

Memur maaşına endeksli kıdem tavanı da bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli oldu. Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavan ücreti 17.902 TL’ye yükseldi.

kıdem-tazminatı

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

650x344-1577958016615

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

kidem-tazminati-hesabinda-nelere-dikkat

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak.

650x344-1577958016615

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi. Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu
EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...
Memur ve emekli maaşında 'yüzde 30' detayı: 65 bine yükseliyor! İki ayrı ödeme...Memur ve emekli maaşında 'yüzde 30' detayı: 65 bine yükseliyor! İki ayrı ödeme...
Anahtar Kelimeler:
EYT kıdem tazminatı tavanı

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.