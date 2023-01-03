Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte 2023 Kıdem tazminatı tavan ücreti detayları...

2022 yıllık enflasyon rakamını yüzde 64,27 olarak açıklandı. Açıklanan orandan sonra çalışan kesim kıdem tazminatı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki milyonları ilgilendiren kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 17.902 TL OLDU!

Memur maaşına endeksli kıdem tavanı da bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli oldu. Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavan ücreti 17.902 TL’ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak.

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi. Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.



