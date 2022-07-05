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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL?

05.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı tavanı geçtiğimiz gün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yoluyla belli oldu. Vatandaşlar Öte yandan konuya ilişkin genelgenin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanması sonrası vatandaşlar internette "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı merak edildi. Çok sayıda vatandaş konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL? Detaylar haberimizde...

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2022?

Kıdem tazminatı tavanı birçok vatandaş tarafından merak edildi.

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Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 TL 40 kuruş oldu.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

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2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta.

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Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.

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Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu.

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Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.

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