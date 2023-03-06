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Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Yavaş ve İmamoğlu hamlesi sonrası masaya geri dönmüştü...

06.03.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu! Altılı masa liderlerinin dört saati aşan görüşmesi sonrasında Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklama yaptı. Adaylığı kesinleşen Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'den alıntı yaparken olaylı bir şekilde masadan kalkan bugün geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in durumu sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Yavaş ve İmamoğlu hamlesi sonrası masaya geri dönmüştü...

Türkiye'nin beklediği aday açıklandı! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu resmen duyurdu. Saadet Partisi genel merkezinde bekleyen çoşkulu kalabalık Kılıçdaroğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

akos

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar dikkatle dinlenirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in o görüntüleri gündem oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in düşünceli tavrı dikkat çekti. İşte o anlar...


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