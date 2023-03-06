Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Yavaş ve İmamoğlu hamlesi sonrası masaya geri dönmüştü...

Türkiye'nin beklediği aday açıklandı! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu resmen duyurdu. Saadet Partisi genel merkezinde bekleyen çoşkulu kalabalık Kılıçdaroğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar dikkatle dinlenirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in o görüntüleri gündem oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in düşünceli tavrı dikkat çekti. İşte o anlar...



