Kılıçdaroğlu’ndan Ekonomik Reform Paketi Eleştirisi

Türkiye’nin pek çok sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “İşçinin, emekçinin, esnafın sorunu var, hal esnafının sorunu var, apartman görevlisinin, taşeron işçisinin sorunu var. Hemen hemen Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi Cumhuriyet Halk Partisi’nindir, yani bizimdir, yani bu ülkenin hepimizin mutlu olacağı şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve herkesin sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli, herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız.”Gelecek seçimlerde 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini kaydetti. Türkiye’ye barışı, gelişmeyi gençlerin getireceğini söyleyen CHP lideri, "Umudumuz gençler, güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır" sözlerini kullandı.