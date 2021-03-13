Kılıçdaroğlu’ndan Ekonomik Reform Paketi Eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’ni eleştirdi. Türkiye’de 10 milyon işsiz olduğunu söyleyen CHP lideri, Ekonomi Reform Paketi’nde ‘İşsizlik sorununu çözeceğiz’ şeklinde bir ifadenin yer almadığını vurguladı. Karşıyaka ilçesinde düzenlenen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci Etap Temel Atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomi paketi açıkladılar malum. 'İşsizliği çözeceğiz' diye tek cümle yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşlarımızın talepleriyle doluyor. Üniversiteyi bitirmiş elektrik elektronik mezunu bir vatandaş beni halde yakaladı. İşsiz olduğunu, halde çalıştığını söyledi. Hak ediyor mu bunu? Hak etmiyor. Onun zor durumda olduğu bu tablo, onun kusuru değil. Bin bir fedakarlıkla ailesi onu okutmuş. Peki niye işsiz? Birileri 3-4-5 maaş alırken, neden bir kişi işsiz? İşsiz olması sadece onun sorunu değil, sadece onu değil, ailesini de üzüyor. Bütün bu tabloları biliyoruz. Bize güveneceksiniz. Güvenin bize, biz değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'ye huzuru, bereketi getireceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Hiçbir kadın pazar artıklarından evime yiyecek bulabilir miyim diye düşünmeyecek, herkesin asgari geçim güvencesi olacak” dedi.

Türkiye’nin pek çok sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “İşçinin, emekçinin, esnafın sorunu var, hal esnafının sorunu var, apartman görevlisinin, taşeron işçisinin sorunu var. Hemen hemen Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi Cumhuriyet Halk Partisi’nindir, yani bizimdir, yani bu ülkenin hepimizin mutlu olacağı şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve herkesin sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli, herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız.”Gelecek seçimlerde 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini kaydetti. Türkiye’ye barışı, gelişmeyi gençlerin getireceğini söyleyen CHP lideri, "Umudumuz gençler, güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır" sözlerini kullandı.

“İkinci büyük adımı dostlarımızla beraber atacağız” Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin yanı sıra İYİ Parti temsilcileri de katıldı. CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi söz verdiği gibi ‘Mart’ın sonunu bahar’ yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimlerin gösterdiği performans sonrasında, ikinci büyük adımı dostlarımızla beraber atacağız. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, Cumhuriyet’i, özgürlüğü, kadın erkek arasında eşitliği getireceğiz. Bu güzel ülkede kadına şiddete son verdireceğiz. Birinci adımı belediyelerimiz atıyor. Bütün yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız gerçekten tarih yazıyor. Bizi suçladılar. 'Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımlar kesilir, hizmet üretemez' dediler. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan başkanlarımız tüm baskılara rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum” dedi.

Ege turunda esnaf ve vatandaşlarla dertleşti Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamada da bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kentsel dönüşüm sırasında mahalle kültürünün ve insanların anılarının kaybolmaması için dikkat ettiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Kent merkezinde rantı yüksek yerleri dönüştürüyorsanız, ranttan önce oradaki insanların yararlanması lazım. O insanların hayatını memnun edecek şekilde dönüştürmemiz lazım. Sadece burada değil, birçok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor ama burada bir şey görmeyeceksiniz; kentsel dönüşümünden daire sahibi olacak kişilerin başka yerlere sürüldüğünü görmeyecekseniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Kentsel dönüşümde güveni ve güvenceyi sağlayacak belediyeyi göreceksiniz. Vatandaş ve müteahhit karşı karşıya gelmeyecek. Ana sorumlu büyükşehir belediyesi olacak. İnsanlar evlerini davul zurnayla yıkacak, güzelliklerle yeni evlerine taşınacaklar. Bu da bizim yaptığımız kentsel dönüşümdür, anlayıştır. Bu kentsel dönüşüm içinde beton ormanları olmayacak” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kentleri engelliler için yaşanabilir hale getirdiğini de sözlerine ekledi.