Kiloluk altınları paylaştı, maliye peşlerine düştü!

Cansu Akalp

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'e, Maliye tarafından denetim başlatıldı. Araştırmaya göre, bir araç içinde eşinin aldığı altınları gösteren video üzerine başlatılan denetim kapsamında, çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldı. İşte detaylar...

Bursa'da yaşayan ve araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir video paylaştı.

KİLOLUK ALTINLARINI PAYLAŞTI TEPKİ ÇEKTİ!

Videoda Nevra Bilem, eşi Murat Bilem'in kendisine aldığını söylediği kiloluk altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' başlığıyla duyurdu.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, çiftin daha önce yaptığı benzer içerikler sonrasında Maliye tarafından denetime tabi tutuldukları ve yüksek cezalar ödemek zorunda kaldıkları öğrenildi.

Kiloluk altınları paylaştı, maliye peşlerine düştü! 1

AYRI AYRI DENETİM BAŞLATILDI!

Ekonomim'in haberine göre; Yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen görüntüde influencer Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem hakkında ayrı ayrı denetim başlatıldığı bilgilerine ulaştı. Söz konusu incelemenin sürdüğü ve çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldığı bigisi edinilirken, yeni ceza ya da cezaların gündeme gelebileceği öğrenildi.

Kiloluk altınları paylaştı, maliye peşlerine düştü! 2

Yapılan araştırmada ayrıca özellikle sosyal medya üzerinde kaynağı belirsiz kazançlarla hiçbir vergi ödemediği tespit edilen ve ihtişamlı yaşamlarını ifşa edenlere yönelik çok ciddi incelemeler yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Çift daha önce de evlilik yıldönümlerinde çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve yine büyük tepki toplamıştı. Söz konusu video sonrası başlatılan denetim sonunda da Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem'e ceza uygulanmıştı.

