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Kilosu 150 dolardan gönderilecek! Rusya ve Dubai'de alıcı buluyor... Fiyatı üreticisini sevindiriyor

23.02.2024 17:21
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Türkiye’de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin’in Mut ilçesinde temsili olarak ilk erikler toplanırken, kilogramının 150 dolardan ihracata gönderileceği belirtildi.

Kilosu 150 dolardan gönderilecek! Rusya ve Dubai'de alıcı buluyor... Fiyatı üreticisini sevindiriyor

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin’de örtü altında da birçok ürün yetiştiriliyor. Mut ilçesinde de açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor. Özellikle örtü altında üretilen eriklerin turfanda olması fiyatıyla üreticisini de sevindiriyor. Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai’ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtildi. Bir hafta içerisinde birçok serada hasatların yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.

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"İLÇE, CİDDİ BİR KAPASİTEYE SAHİP"

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye’de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21’ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut da Mersin içerisinde erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.

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"BU YIL TÜRKİYE'DE İLK YEŞİL ERİĞİ BİZ ÇIKARDIK"

Üretici Tayfun Gezer ise, "Bu yıl Türkiye’de ilk yeşil eriği biz çıkardık. Eriğimiz Rusya’ya ve Dubai’ye ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı için de üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün beklediklerine dikkat çeken Gezer, fiyatın yüksek başladığını, ardından ürün çoğaldıkça düştüğünü kaydetti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erik Mersin Mut İhracat
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