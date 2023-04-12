Kilosu 30 TL’ye dayanan soğan için açıklama: Bakan Kirişci tarih vererek duyurdu: ‘Bir hafta içinde...'

Son haftalarda fiyatı sürekli artan kuru soğanın kilosu 30 liraya kadar çıktı. Ancak fiyatlarda düşüşün habercisi olacak açıklama üreticilerden geldi. Adana ve Hatay’da turfanda soğan hasadı başladı. Bu durumu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyatların bir hafta içinde düşüşe geçeceğini dile getirdi.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kirişci, “Bu ara dönemdeki fiyatları esas alıp bunun üzerinden soğanın fiyatı budur demek biraz da soğan üreticisine haksızlık olur” diyerek, “Aynı Kılıçdaroğlu inşallah Nevşehir’e Niğde’ye Hatay’a gider… Çünkü şu anda turfanda soğan Hatay’da çıkmaya başladı, Adana devamı… Ve burada yeteri kadar soğan üretimi var şu anda bu soğanlarla birlikte fiyatların nasıl düştüğünü de görürüz” ifadelerini kullandı.

TARIM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve, "Ülkemizde son 10 yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır" demişti.

“TURFANDA SOĞAN HASADI BAŞLADI”

2022 yılında hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketiminin devam ettiği ve bununla birlikte Türkiye'nin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatların da başladığı vurgulanarak, "Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir" ifadelerine yer verildi.



