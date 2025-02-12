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Kilosu 5 bin TL, tanesi 100 TL! Çeyrek altınla yarışıyor... Duyan 'Aman ya rabbi' dedi 'Haddinden fazla alan var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 08:28
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Yazın habercisi olan, hemen hemen herkesin severek tükettiği meyvelerden olan erik tezgahlarda yerini aldı. Ancak fiyatı şu an için dudak uçuklatıyor. Kilosu 5 bin TL olan erik, 100 gramlık paketler halinde 500 TL'ye de satılabiliyor. 1 adet eriğin tanesi ise 100 TL oldu. Vatandaşlar bu rakamları duyunca "Aman ya rabbi" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken pek çoğu bu rakamlara alamayacağını söyledi. Peki, alan var? Manavlar "Haddinden fazla alan var çok, rağbet çok fazla" şeklinde konuştu.

Kilosu 5 bin TL, tanesi 100 TL! Çeyrek altınla yarışıyor... Duyan 'Aman ya rabbi' dedi 'Haddinden fazla alan var'

Erik tezgahlara çıktı, fiyatı ağızları açık bıraktı. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden erik şimdiden tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Ankara'da erik kilosu 5 bin liradan, tanesi ise 100 liradan satışa çıktı.

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ÇEYREK ALTINLA YARIŞIR HALE GELDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; kiloyla ya da gramla değil taneyle satılan erik cepleri yaktı. Yılın ilk hasadı Bursa'da yapılırken yeşil altın adeta çeyrek altınla yarışır hale geldi.

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ERİĞİN KİLOSU NE KADAR?

Lezzetiyle ağızları sulandıran, yaz mevsiminin de habercisi erik manavlarda yerini aldı. Peki, bu sene kilosu ne kadar?

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"KİLOSU 5 BİN TL, 100 GRAMI 500 LİRA"

Mikrofon uzatılan bir manav "100 gramı 500 lira, kilosu da 5 bin liraya geliyor" dedi. Rakamı duyan vatandaşlar "Aman ya rabbi" tepkisi verirken pek çoğu bu fiyata almayacağını söyledi.

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Bu sene eriğin kilosu 5 bin TL, 100 gramı ise 500 TL. Eriğin fiyatı dudak uçuklatınca manavlar da 100 gramlık paketleri satışa sundu.

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"HADDİNDEN FAZLA ALAN VAR, RAĞBET ÇOK FAZLA"

Eriğin tanesi 100, paketi 500 liradan satılıyor. Cepleri yaksa, adetle de satılsa eriğe talep var. "Var mı alan çok" diye sorulunca manav "Haddinden fazla alan var tabii çok, rağbet çok fazla yani" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
erik Manav fiyat
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