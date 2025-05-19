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Kilosu 7 TL! 1 milyondan 750 bine... Rekoltede düşüş bekleniyor

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı. Adana karpuzu, tarlada kilosu 7 liraya satıldı.

Kilosu 7 TL! 1 milyondan 750 bine... Rekoltede düşüş bekleniyor

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi'nde ilk karpuz hasadı yapıldı. Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle karpuz rekoltesinde düşüş beklenirken, Türkiye genelinde 4 milyon ton olan üretimin 3 milyon tona düşeceği bildirildi. Adana bölgesinde ise önceki yıllarda 900 bin ile 1 milyon ton seviyelerinde olan üretimin bu yıl 750 bin ile 800 bin ton arasında gerçekleşeceği öngörüldü.

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Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bu sene tabiat şartları açısından çok zorlu geçtiğini, çiftçilerin çok zorlu şartlarda mücadele ettiğini söyledi.

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"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞTI VE KARPUZUNU YETİŞTİRDİ"

Yaşanan olumsuzlukların sadece karpuzun değil, tüm ekili tarım arazilerini etkilediğini anlatan Yeşilyaprak, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı. Karpuzun yetiştiği arazi kumsal bir yapıdadır, bu nedenle Türkiye'nin sezon olarak ilk karpuzunun yetiştiği yer Bahçe bölgesidir. Bu yıl çok kaliteli ve lezzetli karpuzlarımız var. Çiftçilerimiz, meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinden sonra karpuzun bu açığı kapatabileceği umuduyla büyük bir mücadele verdi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve karpuzunu yetiştirdi" dedi.

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"SAHİL BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN FELAKETTEN ÇOK FAZLA ETKİLENMEDİ"

Rekoltenin yaşanan don felaketleri nedeniyle düşük olacağını belirten Yeşilyaprak, karpuzun üreticiler tarafından kilogramı 7 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Don felaketi bölgemizin büyük bir kısmını etkiledi. Ancak burası sahil bölgesi olduğu için felaketten çok fazla etkilenmedi. Donun etkili olduğu, coğrafi olarak çukur bölgelerde ise büyük zararlar meydana geldi ve üreticiler ikinci ekimlerini gerçekleştirmek zorunda kaldı" diye konuştu. (DHA)

ADANA’DA-SEZONUN-ILK-KARPUZ-HASADI-BASLA_719377_212734Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana
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