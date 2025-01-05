FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kilosu da fiyatı da şok ediyor! O kadar büyük ki el arabasında taşınıyor... Japonya'da yapılan balık haline damga vurdu

Kilosu da fiyatı da şok ediyor! O kadar büyük ki el arabasında taşınıyor... Japonya'da yapılan balık haline damga vurdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara alıcı buldu. Dev balık stantta büyük ilgi gördü!

Kilosu da fiyatı da şok ediyor! O kadar büyük ki el arabasında taşınıyor... Japonya'da yapılan balık haline damga vurdu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali, yeni yılda düzenlenen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Balıkçılar, Japonya ve dünyanın farklı bölgelerinden tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için kıyasıya yarıştı.

AW364242_02

KİLOSU DA FİYATI DA DEV!

Bu yılki balık mezatında en yüksek fiyat ise Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan ve 207 milyon yene (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satılan 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu.

AW364242_03

EN BÜYÜK İKİNCİ! İLKİ İSE...

Dev balığa bir gıda firması tarafından verilen fiyat, 1999 yılında söz konusu alanda veri tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında yapılan balık mezatında, Aomori eyaleti açıklarında yakalanan 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 333.6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) rekor fiyata satılmıştı.

AW364242_04

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
balık Japonya fiyat kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış

Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

Akaryakıtta yeni yıl tarifesi! Benzine yapılacak zammın tarih ve miktarı belli oldu

Akaryakıtta yeni yıl tarifesi! Benzine yapılacak zammın tarih ve miktarı belli oldu

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.