FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimliğini yenileyecekler dikkat! Nüfus Müdürlüklerinde yeni uygulama: Randevu alamayacaklar

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Nüfus Müdürlüklerinde yeni uygulama: Randevu alamayacaklar

31.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama başlıyor. Yıl sonuna yaklaşırken nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış yaşandı. Bununla beraber Nüfus Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli uyarı geldi. Yeni uygulamaya göre, randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevu iki hafta sonra verilecek. İşte kimlik yenileme hakkında son dakika gelişmesinin detayları…

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Nüfus Müdürlüklerinde yeni uygulama: Randevu alamayacaklar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarını duyurdu.

e-devlet

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

Gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye çalışanlarına rekor zam! Kararı böyle karşıladılarBelediye çalışanlarına rekor zam! Kararı böyle karşıladılar
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yoldaAraç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda
EYT'de emekli olmak zorunlu mu?EYT'de emekli olmak zorunlu mu?
Anahtar Kelimeler:
e-devlet kimlik başvuru nüfus müdürlükleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.