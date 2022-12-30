FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

30.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı AVM'lerin yasal olmamasına rağmen otoparka bırakılan araçların sürücülerinden para aldıkları ortaya çıktı. Alınan karara göre AVM otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz olması gerekirken bazı AVM'lerin bu karara uymadıkları ortaya çıktı. AVM'ler adeta kendisine gelir kapısı oluştururken sürücülerin ödedikleri paraları geri alabilecekleri belirtildi.

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

AVM'lerin otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz. Bazı AVM yönetimleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya çünkü aralarında otoparkları gelir kapısına çevirenler var. Aracını otoparka bırakan sürücülerden ücret talep ediyorlar. Hatta bazılarının girişinde fiyat listesi bile var. Ödenen paraları ise geri alma şansınız var.

1

1-2 SAAT 35, 2-3 SAAT 65 TL

Bazı AVM'lerin otoparklarında ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken süreye bakılmadan sürücüden ücret talep ediliyor. Bir AVM'de 1-2 saat için 35 TL, 2-3 saat için 65 TL talep ediliyor. Bir sürücü yarım saat kalmasına rağmen 25 TL ödediğini söyledi. Yasal olmamasına rağmen bazı AVM'ler tarafından uygulanan sistemin, bir cezai yaptırımı var ancak şikayet gelir tespit edilebilirse uygulanıyor o ceza.

PARALARI GERİ ALABİLİRSİNİZ

ATV Haber'in haberine göre sürücülerin ödedikleri paraları alabilmek için CİMER veya Alo 173'e şikayette bulunmaları ya da tüketici hakem heyetine başvurmaları yeterli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammıEYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı
EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladıEYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
AVM otopark

En Çok Okunan Haberler

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Gram altın kendi rekorunu kırdı! İslam Memiş tahminini değiştirdi...

Gram altın kendi rekorunu kırdı! İslam Memiş tahminini değiştirdi...

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.