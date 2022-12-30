Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

AVM'lerin otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz. Bazı AVM yönetimleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya çünkü aralarında otoparkları gelir kapısına çevirenler var. Aracını otoparka bırakan sürücülerden ücret talep ediyorlar. Hatta bazılarının girişinde fiyat listesi bile var. Ödenen paraları ise geri alma şansınız var.

1-2 SAAT 35, 2-3 SAAT 65 TL

Bazı AVM'lerin otoparklarında ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken süreye bakılmadan sürücüden ücret talep ediliyor. Bir AVM'de 1-2 saat için 35 TL, 2-3 saat için 65 TL talep ediliyor. Bir sürücü yarım saat kalmasına rağmen 25 TL ödediğini söyledi. Yasal olmamasına rağmen bazı AVM'ler tarafından uygulanan sistemin, bir cezai yaptırımı var ancak şikayet gelir tespit edilebilirse uygulanıyor o ceza.

PARALARI GERİ ALABİLİRSİNİZ

ATV Haber'in haberine göre sürücülerin ödedikleri paraları alabilmek için CİMER veya Alo 173'e şikayette bulunmaları ya da tüketici hakem heyetine başvurmaları yeterli.



