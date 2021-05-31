KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler başvurular nasıl yapılır? İşte KİPTAŞ Tuzla Medyan Evler ödeme planı...

İBB yeni sosyal konut projesinin temelini atmak için hazırlanmakta. Tuzla’da gerçekleşecek olan program 31 Mayıs Pazartesi gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla birlikte saat 11’de düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler” projesi ile bir ilki gerçekleştiriyor. İlk defa bir sosyal konut projesinde uygulanacak olan “Gri Su Geri Kazanım” sistemiyle beraber bu evlerde yaşayanlar ve İstanbul kazanmış olacak. Çevre dostu olan bu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atık sular artık arıtılarak tekrardan klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması amacıyla kullanılabilecek.

KİPTAŞ'ın ödeme planı ise aşağıdaki gibi;

KİPTAŞ TUZLA MEYDAN EVLER BAŞVURU DETAYLARI

Proje ile ilgili detaylar 31 Mayıs Pazartesi yani bugün temel atma töreninde açıklanacak ve artık ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak isteyen vatandaşların T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi ya da eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul’da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gibi şartları taşıması gerekiyor. Ayrıcalıklı gruplarda şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmamakta. Projeye yapılacak başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online şekilde alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale veya EFT ile ödenebilecek.

Ayrıca yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun şekilde emek sarf eden, sürekli olarak görev yapan sağlık çalışanları da ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.

