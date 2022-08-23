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Kira anlaşmazlıkları davalarındaki artış gündem olmuştu! Adalet Bakanı Bozdağ'dan son dakika 'arabulucu' açıklaması

23.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son dönemde konut fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle ev sahipleriyle kiracılara arasındaki sıkıntılar mahkemeye taşınmaya devam ediyor. Kira alacakları davaları oldukça arttı. Adalet Bakanı Bozdağ'dan kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukuku konularıyla ilgili son dakika açıklaması geldi!

Kira anlaşmazlıkları davalarındaki artış gündem olmuştu! Adalet Bakanı Bozdağ'dan son dakika 'arabulucu' açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ: "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

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Konut kiralarındaki artış son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturdu. Kiralardaki yüksek bedeller ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada 'arabuluculuk' mekanizması devreye giriyor.

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ANLAŞMA SAĞLANMAZSA YARGIYA

Böylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı
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