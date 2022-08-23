Kira anlaşmazlıkları davalarındaki artış gündem olmuştu! Adalet Bakanı Bozdağ'dan son dakika 'arabulucu' açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ: "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Konut kiralarındaki artış son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturdu. Kiralardaki yüksek bedeller ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada 'arabuluculuk' mekanizması devreye giriyor.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA YARGIYA

Böylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.



