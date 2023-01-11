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Kira artış oranı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç? Kira artış oranı sınırlamasının kalkacağı tarih!

11.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz sene kiracıları rahatlatmak için konutlarda yüzde 25 sınırı getirdiklerini ifade etti. Bakan Nebati, kendisine yöneltilen "Kira artış oranı sınırlaması ne zaman kalkacak?" sorusunu da yanıtladı. Peki, kira artış oranı sınırlaması ne zaman kalkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kira artış oranı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç? Kira artış oranı sınırlamasının kalkacağı tarih!

Kira artış oranı yüzde 25 sınırı ile uygulanıyordu. Ev sahibi ve kiracılar Ocak ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı sınırlamasının ne zaman kalkacağını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, kira artış oranı sınırlaması ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı sınırının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI SINIRLAMASI NE ZAMAN KALKACAK, UYGULAMA HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulaması Temmuz ayı ile sona erecek.

Buna göre kira artışı ev sahibi ve kiracı arasında yapılacak anlaşma ile belli olacak.

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Kira artış oranı

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