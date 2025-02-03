Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti... Şubat 2025 kira zammı

Son Dakika Haberi... TÜİK bugün enflasyonu açıkladı. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklaması ile Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyonun belli olması ile ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi.

TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNU DUYURDU

TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5,03 olarak açıklarken; yıllık enflasyonun yüzde 42,12 olduğunu kamuoyuna duyurdu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI EN FAZLA YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 58,51 olarak açıklamıştı. Ocak ayı TÜFE rakamları sonrası Şubat ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 56,35 artış gösterdi.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 56,35

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 635 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 56,35

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 270 TL