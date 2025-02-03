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Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti... Şubat 2025 kira zammı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 10:04
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklaması ile beraber Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonların yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon ile Şubat ayında kiralarına tavan oranda ne kadar zam geleceği de belirlendi. Peki, TÜİK'in açıkladığı kira artış oranı ile 2025'in Şubat ayında kira zam oranı yüzde kaç oldu? Ev sahipleri kiralarına en fazla ne kadar zam yapabilecek? İşte detaylar...

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti... Şubat 2025 kira zammı

Son Dakika Haberi... TÜİK bugün enflasyonu açıkladı. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklaması ile Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyonun belli olması ile ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi.

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TÜİK OCAK AYI ENFLASYONUNU DUYURDU

TÜİK Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5,03 olarak açıklarken; yıllık enflasyonun yüzde 42,12 olduğunu kamuoyuna duyurdu.

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ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI EN FAZLA YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 58,51 olarak açıklamıştı. Ocak ayı TÜFE rakamları sonrası Şubat ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 56,35 artış gösterdi.

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ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 56,35
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 635 TL

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Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 56,35
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 270 TL

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira artış oranı Kira kira artışı kira zam oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
böyle hesapmı olur böyle kira artışımı olur ne yapmaya çalısıyorsunuz ayıp yazık günah millete asgari ücret %30 memura emekliye %15 %15 enflasyon %5.4 tefe tüfe %56 topla 30+15+15+5.4+56=121 121:5 = 24.2 kira artış oranı budur siz böyle giderseniz se
abi cok para 20 bine 31 bin abovvv
düşünemiyorum...
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