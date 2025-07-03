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Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

Kira zam oranı Temmuz 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını merak ediyor. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından vatandaşlar kira zammı için 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi ise bugün açıklandı. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte Temmuz 2025 kira zammı ile ilgili detaylar...

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı
Hande Dağ

Kira zammı ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı netleşti! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Haziran ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenmiş oldu.

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı 1

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri temmuz ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı 2

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Buna göre ev sahipleri Temmuz ayında kiralarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Temmuz 2025 kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı 3

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 43,23
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 323 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 43,23
Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 484 lira 50 kuruş
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 43,23
Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 646 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 43,23
Aylık Yeni Kira Tutarı: 35 bin 807 lira 50 kuruş

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı 4

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