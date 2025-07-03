Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... Temmuz 2025 kira zammı

Kira zammı ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı netleşti! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Haziran ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenmiş oldu.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri temmuz ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Buna göre ev sahipleri Temmuz ayında kiralarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Temmuz 2025 kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Temmuz ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 43,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 323 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 43,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 484 lira 50 kuruş

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 43,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 646 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 43,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 35 bin 807 lira 50 kuruş