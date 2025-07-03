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TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Yılın ilk yarısı tamamlandı... İşte 2025 yılının 6. enflasyon rakamları, 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Yılın ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca vatandaş kritik veriyi bekliyordu. Saat 10.00 olması ile 2025'in 6. enflasyon oranı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon için tahminler yapılmıştı. Peki, Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte milyonların heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri...

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Yılın ilk yarısı tamamlandı... İşte 2025 yılının 6. enflasyon rakamları, 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...
Ezgi Sivritepe

TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. Yılın ilk yarısının tamamlanması ile pek çok vatandaşın heyecanla beklediği enflasyon oranları da belli oldu. Maaş zamlarından kira artış oranına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayı enflasyonu açıklanmadan önce bazı kuruluşlar ise tahminlerini kamuoyuna duyurmuştu.

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Yılın ilk yarısı tamamlandı... İşte 2025 yılının 6. enflasyon rakamları, 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor... 1

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Buna göre, AA Finans’ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler Haziran enflasyonunu yüzde 1,53 olarak yıllık enflasyonu ise yüzde 35,26 olarak beklemişti.

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Yılın ilk yarısı tamamlandı... İşte 2025 yılının 6. enflasyon rakamları, 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor... 2

Merkez Bankası’nın ekonomistler ile hazırladığı Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre ise aylık enflasyon yüzde 1,61 olacağı tahmin edilmişti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,35'ten 29,86'ya revize edilmişti.

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı! Yılın ilk yarısı tamamlandı... İşte 2025 yılının 6. enflasyon rakamları, 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor... 3

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

Milyonların heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyonu ise öğrenildi. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olurken yıllık enflasyon 35,05 oldu.

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