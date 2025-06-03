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Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor, rakam netleşti... İşte Haziran 2025 kira zammı

Kira zam oranı Haziran 2025... TÜİK’in enflasyon rakamlarını duyurması sonrası ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merak ediyor. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından vatandaşlar 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi ise bugün belli oldu. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte yeni kira zammı ile ilgili detaylar...

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor, rakam netleşti... İşte Haziran 2025 kira zammı
Hande Dağ

Kira zammı ne kadar oldu? Kira artış oranı netleşti! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 12 aylık enflasyon rakamı da paylaşıldı. Kiracıların yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olması sonrası ev sahipleri Haziran ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi.

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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri haziran ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Haziran ayı kira artış oranı da netlik kazanmış oldu.

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Buna göre ev sahipleri Haziran ayında kiralarına en fazla yüzde 45,80 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Haziran ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 45,80
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 580 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 45,80
Aylık Yeni Kira Tutarı: 29 bin 160 TL

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Hissenet
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