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TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren rakamlar... Milyonlar bu saate kilitlenmişti! İşte 2025'in 5. enflasyon verisi

TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının 5. Enflasyon rakamını duyurdu. Milyonların yakından takip ettiği aylık, yıllık ve 12 aylık enflasyon verileri saat 10.00’da TÜİK’in internet sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. TÜİK’in verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,53 oldu. Ayrıca Mayıs ayında en çok fiyatı artışın yaşandığı sektör de açıklandı. Peki, TÜİK’in verilerine göre yıllık enflasyon yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren rakamlar... Milyonlar bu saate kilitlenmişti! İşte 2025'in 5. enflasyon verisi
Ezgi Sivritepe

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3’ünde saat 10.00’da vatandaşların yakından takip ettiği aylık, yıllık ev 12 aylık enflasyon rakamlarını açıyor. Maaş zamlarından, kira artış oranlarına kadar pek çok alana etki eden enflasyon rakamlarını vatandaşlar yakından takip ediyor. 2025 yılının ilk yarısı biterken Mayıs ayı enflasyon rakamları da açıklandı.

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MAYIS ENFLASYONU İÇİN ANKETLER YAPILMIŞTI

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamadan önce tahminler de yapılmıştı. Buna göre AA Finan’ın Enflasyon beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 2,10 olarak yıllık enflasyonu ise yüzde 36,17 olarak beklemişti.

Merkez Bankası’nın ekonomistler ile hazırladığı Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre ise aylık enflasyon yüzde 2,36 olacağı tahmin edilmişti.

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ENAG MAYIS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK’ten önce Mayıs ayı enflasyonunu duyuran ENAG ise sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaştı. ENAG’ın verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,36 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 71,23 oldu.

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TÜİK MAYIS AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

TÜİK ise saat 10.00’da Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Emekliden, memura, ev sahibinden, kiracılara kadar milyonların beklediği enflasyon rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. TÜİK’in verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

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3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

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28 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ

Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak gerçekleşti.

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