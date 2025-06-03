SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte güncel maaş tablosu

Memur, memur emeklisi, SSK’lı ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayı zamlarını merak ediyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına göre 4 aylık maaş tablosu hazırlanmıştı. Bugün TÜİK’in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Kesin tablonun oluşması için artık sadece Haziran ayı enflasyon oranı beklenmeye başlandı.
TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon oranları ise şu şekilde olmuştu:
Ocak: Yüzde 5,03
Şubat: Yüzde 2,27
Mart: Yüzde 2,46
Nisan: Yüzde 3
Mayıs ayı enflasyonu ise bugün belli oldu. Temmuz zammının hesaplaması için sadece Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Buna göre, Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53 oldu.
4 aylık enflasyon farkına göre de maaş tablosu hazırlanmıştı. SSK’lı ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 13,36 oranında zam alırken; memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile beraber yüzde 12,29 oranında zammı haketmişti.
5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 14,01 zam alacak.
Buna göre 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu şu şekilde oldu:
Toplu sözleşmeden gelen yüzde ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ile beraber memur ve memur emeklisinin güncel maaş tablosu şu şekilde oldu:
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