Kira artış oranı ne kadar? İşte Mayıs ayı kira artış zammı hesaplaması

Nisan ayına ait tüketici fiyat endeksinin açıklanması ile birlikte mayıs ayı için kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından yapılan açıklama ile hem kira artış oranı ortaya çıktı hem de kira artış zammı hesaplamaları yapılmaya başlandı.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK, nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış yaşandı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI HESAPLAMA! KİRA ARTIŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile mayıs ayı kira artış oranı belli olmuş oldu.

Mayıs ayı için ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve bu kira artışını hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır bilgilerini açıklamaya çalıştık.

Bir örnek göstermek gerekirse;

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının mayıs ayı için ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olmaktadır.



