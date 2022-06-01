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Kira düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu! Bakan Bozdağ duyurdu!

01.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira artışlarını önlemek için ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesiyle miktar üzerinden değil oran üzerinden belirleme yapılacağını belirterek, "Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi.

Kira düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu! Bakan Bozdağ duyurdu!

Fahiş kira artışlarını önlemek için yeni düzenlemelere gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, kira artışlarının TÜFE'ye göre değil sabit orana göre belirleneceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bozdağ, kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için çalışmaların başladığını duyurdu. Bozdağ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının müşterek bir çalışma gerçekleştirdiğini ve hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak bir düzenlemenin yapılacağını söyledi. Yapılacak çalışma sonrası kiraların ölçülü bir şekilde düzenleneceğini belirten Bozdağ, “Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz ‘Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?’ bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır” dedi.

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“ARABULUCULUK İLE TARAFLARIN HUSUMETE DÖNÜŞMESİ ÖNLENECEK”

Kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunları arabulucular aracılığıyla çözmeyi hedeflediklerini dile getiren Bozdağ, “Bunun çok faydası var; kısa sürede mesele halledilecek, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak ve mahkeme masraflarından tasarruf edilmiş olacak. Taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak. Kısa sürede arabuluculuğun bu ihtilafları çözeceğine inanıyoruz ve arabuluculuk müessesesinin çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. Çünkü bu konuya ilişkin kamuya yansıdıktan sonra çok sayıda olumlu tepki aldık” ifadelerini kullandı.
Kira sözleşmesinin hürriyetini de koruyacaklarını vurgulayan Bozdağ, bu durumda hassas terazi dengesi kurmak gerektiğini, amacın birilerini cezalandırmak değil ve taraflar arasındaki dengeyi korumak olduğunu işaret etti. Herhangi bir cezai yaptırımın da söz konusu olmadığını söyleyen Bozdağ, kira sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerin Anayasa’da da açıkça yer aldığını vurguladı.

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“DİĞER ÜLKELERDEKİ ÖRNEKLERİ İNCELİYORUZ”

Evin maliyeti ve emlak değeri üzerinden bir oranlamayla hesap yapan ülkelerin olduğunu söyleyen Bozdağ, “Biz bu örnekleri inceliyoruz. Bize yakın, bizim toplumumuzun kabul edebileceği ve doğru olduğunu düşündüğümüz örneklerden istifade edip ya onlardan birini alıp ya da kendimize göre onlardan istifade edip yeni bir formül üretebiliriz. Çünkü Hollanda'da ya da başka ülkelerde bir takım düzenlemeler var. Ev sahibinin ve kiracının da hukukunu koruyacak, yani fırsatçılık yaparak fahiş fiyatla hak etmediği kira bedeli almak isteyenin önüne geçilecek. Yoksa hak ettiği kira bedelini elbette herkes alacak. Ama ülkedeki artan fiyatlar nedeniyle hak etmediği bir kirayı almaması sağlanacak. Yoksa herkes evini dilediği gibi kiraya verecek, ona bir müdahale yok” diye konuştu. (İHA)


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Bekir Bozdağ
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