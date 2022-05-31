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Bakan Kurum'dan ev sahibi olmak isteyenlere son dakika açıklaması

31.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ev sahibi olmak isteyenler için son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum, 'Vatandaşın aidat öder gibi bedelle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız' dedi.

Bakan Kurum'dan ev sahibi olmak isteyenlere son dakika açıklaması

Konut satışı ve kiralama ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklaması geldi. Kurum, Cumhurbaşkanının ağustos ayında açıklayacağı projeyle 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

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"KİRA ARTIŞLARI TÜFE’YE ENDEKSLİ YAPILMAK ZORUNDA"

Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz.

Konut kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."

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Murat Kurum
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