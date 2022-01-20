Kira fiyatları uçtu! İstanbul'da yüzde 85...

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan “sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü” raporu yayımlandı.

Rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde 68,7 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84,6, Ankara'da yüzde 62,6 ve İzmir'de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir'de ise 26 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde artış gösterdi. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düşüş gösterdi.

İSTANBUL’DA KİRALAR BİR YILDA YÜZDE 84,6 ARTTI

Ülke genelindeki kira fiyatlarının yıllık artış oranı Aralık’ta da yükselmeye devam etti. Kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen aya göre 5 puan artarak 68,7’e yükseldi. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 15,4 TL olan Türkiye geneli ortalama m2 kira fiyatı 26 TL'ye ulaştı.

Aralık’ta kiralık ilan m2 fiyatı yıllık artış oranı geçen aya göre İstanbul’da ve İzmir’de yaklaşık 6 puan, Ankara’da ise 0,6 puan yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84,6, Ankara’da yüzde 62,6, İzmir’de ise yüzde 56 oldu. Böylece, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL’ye ulaştı.

EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI ANTALYA’DA

Aralık’ta yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 68,7 olurken, büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya yüzde 84,8, İstanbul yüzde 84,6, Muğla yüzde 80, Mersin yüzde 77,1 ve Tekirdağ yüzde 70 olarak öne çıktı. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Van yüzde 30, Denizli yüzde 25, Kahramanmaraş yüzde 24,7, Trabzon yüzde 22,7 ve Mardin yüzde 20 olarak sıralandı.

TÜİK, Aralık ayındaki enflasyon oranını yüzde 36,08 olarak açıkladı. En düşük kira artış oranları hesaplanan beş büyükşehirdeki yıllık kira artış oranının yıllık enflasyon oranından düşük olması dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, bu illerde son bir yılda kiraya verilen konutların ortalama kira getirileri reel anlamda değer kaybetti.

ANKARA’DA GÖLBAŞI ZİRVEDE

Konut piyasasındaki güncel gelişmeleri incelediği sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporunda Ankara’nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları da incelendi. Ankara’daki kira fiyatı artış oranları değerlendirildiğinde 2018 Eylül-2019 Ekim arasında kira fiyatı artış oranları ortalama yüzde 5,5 seviyesinde durağan bir seyir izledi. 2019 Kasım - 2020 Eylül arasındaki dönemde kira fiyatlarındaki ortalama yıllık artış oranı yüzde 16,2 oldu ve bu dönemde de az değişkenlik gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış hızı 2021 Mart’a kadar düşmüş ancak takip eden dönemde bir ay hariç (2021 Ekim) sürekli artış gösterdi. Böylece, yıllık kira artış hızı 2021 Aralık’ta yüzde 62,6’ya yükseldi.

Ankara genelinde kiralık konut fiyatları yüksek bir artış oranına ulaşmışken ilçe düzeyindeki kira fiyatları önemli ölçüde farklılık gösterdi. Son bir yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe Gölbaşı yüzde 98,6 olurken Gölbaşı’nı sırasıyla, Çankaya yüzde 74,4, Yenimahalle yüzde 68,1, Etimesgut yüzde 66,7 ve Pursaklar yüzde 65,1 ile takip etti. Öte yandan, en düşük kira fiyatı artışı Polatlı’da yüzde 31,4 hesaplandı ve sırasıyla Çubuk yüzde 36,4, Sincan yüzde 41,8, Akyurt yüzde 44,7 ve Altındağ yüzde 46 en düşük kira fiyatı artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu.

Son bir yılda TÜFE’nin yüzde 36 arttığı dikkate alındığında enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarının Polatlı hariç tüm ilçelerde yükseldiği görüldü.



