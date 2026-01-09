FİNANS

Kira getirisi en yüksek ilçeler belli oldu! Listenin ilk sırası şaşırttı

Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü. Fiyatların yüksek seyrettiği Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün kira getirileri şaşırttı. En düşük fiyatlı Esenyurt ise yüksek kira getirisi ile öne çıktı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Konut yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da, fiyatlar kadar kira getirileri de yakından takip ediliyor. Megakentte 2025 yılının bilançosu belli oldu. Aralık 2025’te İstanbul’da ortalama kira, daire nitelikli konutlarda 33 bin 823 TL olarak ölçüldü.

Endeksa verilerine göre geçen yıl İstanbul’da kiralar ortalama %35,67 oranında arttı. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl olarak hesaplanırken, yıllık brüt getiri oranı da %7,24 oldu. İlçeler bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

KİRA GETİRİSİ YÜKSEK İLÇELER

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Aralık 2025 verilerine göre İstanbul’da kira getirisi en yüksek ilçeler, bu ilçelerde ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şöyle:

-Esenyurt: 20.222 TL (%9,41)

-Fatih: 23.793 TL (%8,85)

-Güngören: 30.578 TL (%8,52)

-Bahçelievler: 32.307 TL (%8,50)

-Zeytinburnu: 46.384 TL (%8,42)

-Beyoğlu: 36.750 TL (%8,36)

-Beylikdüzü: 32.845 TL (%8,15)

-Küçükçekmece: 29.717 TL (%8,10)

-Gaziosmanpaşa: 26.524 TL (%7,79)

-Eyüpsultan: 36.906 TL (%7,73)

KİRA GETİRİSİ DÜŞÜK İLÇELER

Yine Aralık 2025 verilerine göre kira getirisi en düşük ilçeler ise şunlar oldu:

-Beykoz: 36.881 TL (%3,97)

-Beşiktaş: 52.550 TL (%4,40)

-Sarıyer: 60.622 TL (%4,57)

-Kadıköy: 65.444 TL (%4,87)

-Üsküdar: 39.881 TL (%5,30)

ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ve fiyatların da en düşük olduğu ilçesi Esenyurt ise kira getirisinde zirvede yer aldı.

İstanbul’da daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı Aralık 2025’te 56 bin 631 TL olarak gerçekleşirken; bu rakam en yüksek kira getirileri sunan Esenyurt’ta 27 bin 140 TL, Fatih’te 40 bin 823 TL ve Güngören’de 43 bin 54 TL olarak ölçüldü.

Bu arada Zeytinburnu ve Beyoğlu da yüksek kira tutarlarına karşılık, en fazla getiri sağlayan ilçeler arasında kendini gösteriyor.

PAHALI İLÇELER ŞAŞIRTTI

İstanbul’da konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçeler olarak öne çıkan Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy’ün; kira getirisinde son sıralarda yer alması da dikkat çekti. Bu ilçelerle birlikte yine konut fiyatı yüksek seyreden Üsküdar ve Beykoz da düşük kira getirisi sunan ilçeler arasında konumlandı.

