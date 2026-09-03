Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Eylül 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Eylül ayında kira sözleşmesi yenileyecek olanların beklediği veri açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Eylül ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Eylül kira artış oranı...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri Eylül ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan Ağustos enflasyonuna göre Eylül ayı kira artış oranı da netleşti.

Eylül 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Eylül ayında kiraya en fazla yüzde 31,79 oranında zam yapabilecek.

Eylül 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

EYLÜL KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 31,79 oldu. Eylül ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,79

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.358 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,79

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32.947,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,79

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.537 TL

Mevcut Kira Bedeli: 40 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,79

Aylık Yeni Kira Tutarı: 52.716 TL

Mevcut Kira Bedeli: 50 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,79

Aylık Yeni Kira Tutarı: 65.895 TL