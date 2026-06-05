Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Haziran 2026 kira artış oranı

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Haziran kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti.

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının yanı sıra 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Haziran ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Haziran kira artış oranı 2026 ve Haziran kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri haziran ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Haziran ayı kira artış oranı da netleşti.

Haziran 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Haziran ayında kiraya en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapabilecek. Haziran 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,24 oldu. Haziran ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.224 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.836 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.448 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.060 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL

Artış Oranı: %32,24

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672 TL