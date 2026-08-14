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Çamur banyosu kalitesini artırıyor! Kilosu 800 TL' den satılıyor

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Kızılcahamam yaylalarında çamura girerek serinleyen mandaların sütü, yüksek yağ ve protein içeriğiyle dikkat çekiyor. 500 gramı 350-400 liradan satılıyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaz sıcaklarından bunalan mandalar, yaylalardaki göl ve çamur birikintilerine girerek serinliyor. Günün önemli bölümünü meralarda otlayarak geçiren hayvanların sütü ise yüksek yağ ve protein içeriğiyle dikkat çekiyor.

Kasımlar, Hıdırlar ve Sarıçam yaylaları, manda yetiştiriciliği için yaz aylarında uygun koşullar sunuyor. Sıcaktan bunalan mandalar serinlemek amacıyla su ve çamur birikintilerine girerken, elde edilen süt başta yoğurt ve kaymak olmak üzere çeşitli süt ürünlerinin yapımında tercih ediliyor.

Çamur banyosu kalitesini artırıyor! Kilosu 800 TL den satılıyor 1

MANDA SÜTÜNDE YAĞ VE PROTEİN ORANI YÜKSEK

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Şanlıer, manda sütünün diğer süt türlerine kıyasla yüksek yağ ve protein içerdiğini belirtti. Şanlıer, manda sütündeki vitamin ve mineral oranlarının da yüksek olduğuna dikkat çekti.

Manda sütünü diğer sütlerle karşılaştıran Şanlıer, 100 mililitre, yani yaklaşık bir çay bardağı sütte yüzde 4,5 oranında protein bulunduğunu, bunun da 100 mililitre süt içerisinde 4,5 gram proteine karşılık geldiğini söyledi. Sütte 7-8 gram kadar yağ bulunduğunu aktaran Şanlıer, bu durumun enerji içeriğini yükselttiğini ifade etti. Karbonhidrat bakımından ise manda sütünün diğer sütlere benzer özellik taşıdığını kaydetti.

Manda sütünün diğer besin ögeleri açısından da zengin olduğunu belirten Şanlıer, özellikle vitamin ve mineral içeriğinin yüksek olduğunu vurguladı.

Çamur banyosu kalitesini artırıyor! Kilosu 800 TL den satılıyor 2

BEYAZ RENGİNİN NEDENİ A VİTAMİNİNE DÖNÜŞÜMÜ

Prof. Dr. Nevin Şanlıer, manda sütünün beyaz renkte olmasının nedeninin hayvanın otla beslenmesine rağmen sütteki beta karotenin tamamen A vitaminine dönüşmesi olduğunu söyledi.

Manda sütünün yüksek kuru madde içeriğine sahip olduğunu belirten Şanlıer, protein ve yağ oranlarının yüksek olması nedeniyle bu sütün kaymak yapımında özellikle tercih edildiğini ifade etti. Şanlıer, manda sütünden kaliteli kaymak ve tereyağının yanı sıra yoğurt ve peynir de üretilebildiğini dile getirdi.

Çamur banyosu kalitesini artırıyor! Kilosu 800 TL den satılıyor 3

MANDA YOĞURDUNA TALEP DEVAM EDİYOR

Şarküteri işletmesi sahibi Nafi Erdem ise manda yoğurdunun mineral açısından zengin olması nedeniyle halk tarafından bilinen ve talep gören bir ürün olduğunu söyledi.

Belirli bir müşteri kitlesinin manda yoğurdunu tercih ettiğini belirten Erdem, satışların da bu doğrultuda devam ettiğini ifade etti. Manda yoğurdunun mide açısından son derece faydalı olduğunu savunan Erdem, mineral içeriğinin yüksek olması nedeniyle vücuda çeşitli faydalar sağladığını, mide enzimleri ve bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Çamur banyosu kalitesini artırıyor! Kilosu 800 TL den satılıyor 4

500 GRAM MANDA YOĞURDU 350-400 LİRAYA SATILIYOR

Manda yoğurdunun üretim maliyetlerinin yüksek olması, ürünün satış fiyatına da yansıyor. Nafi Erdem, tüketicilerin ekonomik nedenlerle süzme yoğurda yöneldiğini belirterek manda yoğurdunun genel olarak küçük paketlerde satıldığını ifade etti.

Erdem’in verdiği bilgilere göre 500 gram manda yoğurdunun satış fiyatı ortalama 350-400 lira civarında bulunuyor. Kilogram fiyatı ise ortalama 700-800 liraya denk geliyor. Bu fiyatların tüketicileri ekonomik açıdan zorladığını belirten Erdem, üretimin artması ve maliyetlerin düşmesi halinde manda yoğurduna yönelik talebin çok hızlı şekilde artacağından emin olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt yoğurt Ankara Kızılcahamam manda
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