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Kira zammında 5 yıl detayı! 2 Temmuz'dan sonra 'kafaya göre' zam korkusu! Ev sahibi TÜFE oranını beğenmezse...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.05.2024 08:23
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Kira zammında yeni dönem 2 Temmuz'da başlıyor, yüzde 25 sınırı kalkıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren karar sonrası kira zamlarının nasıl belirleneceği merak konusu oldu. Ev sahipleri istediği oranda zam yapabilecek mi? Kiracısını evinden tahliye edebilecek mi? sorularına yanıt aranırken, Uzmanlar 'Kiracılar korkmasın' dedi ama, 5 yıl detayına dikkat çekti. Yeni dönemde kontrat yılı büyük önem taşıyacak. İşte tüm detaylar...

Kira zammında 5 yıl detayı! 2 Temmuz'dan sonra 'kafaya göre' zam korkusu! Ev sahibi TÜFE oranını beğenmezse...

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Kirada yüzde 25'lik zam sınırlaması 2 Temmuz itibariyle kalkıyor. Söz konusu sinyali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi. Şimşek yaptığı açıklamada "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" dedi. 2 Temmuz'dan sonraki süreçte kira zamlarının neye göre belirleneceği ise merak konusu oldu. Ev sahipleri istediği oranda zam yapabilecek mi? Kiracısını evinden tahliye edebilecek mi? Ev sahibi TÜFE oranını beğenmezse ne olacak? gibi sorulara milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından yanıt aranıyor.

"KİRACILAR KORKMASINLAR"

Yaklaşan yeni süreç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, "Kiracılar korkmasınlar. Hiçbir mülk sahibi evden çıkaramaz. Aklına göre bir fiyat belirleyemez." dedi.

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"EN AZ 3 YIL BOYUNCA EVİ BOŞ TUTMAK ZORUNDA"

ATV Haber'e konuşan araç, ev sahiplerinin kiracılarını evlerinden tahliye etse bile, o evi kiraya veremeyeceğini belirterek "En az 3 yıl boyunca o daireyi boş tutmak zorunda" dedi.

EV SAHİBİ, KİRAYA İSTEĞİ ORANDA MI ZAM YAPACAK?

Cevabı merak edilen soruların başında ise ev sahiplerinin istediği oranda kiracıya zam yapıp yapamayacağı geliyor. Eski sisteme dönüleceğini söyleyen Gayrimenkul Danışmanı Araç, "Şu anda ticarilere uygulanan TÜFE oranında zam yapılacak. Yani mülk sahibi hiçbir şekilde kendine göre bir kira belirleyemeyecek" dedi.

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EV SAHİBİ TÜFE ORANINI BEĞENMEZSE?

Yüzde 25 zam sınırı kalktığında yeni zamlar TÜFE'ye göre belirlenecek. Peki ev sahibi bu oranı beğenmezse ne olacak? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Araç, "TÜFE oranını beğenmediyse kontrat yılına bakmak zorunda." dedi.

5 YIL DETAYINA DİKKAT!

Avukat Mustafa Zafer ise "Ev sahibinin yasal oranı az bulması halinde burada gidilebilecek iki yol var. Eğer kira sözleşmesi 5 yılı aşmışsa 5 yıldan sonra bir kira tespit davası açabilir. Yahut 5 yılın altındaysa bir uyarlama davasına gidebilir." dedi.

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Eğer hakim, somut uyuşmazlığın durumuna göre kiranın yeninden belirlenmesine karar verebilir.

DEVAM EDEN DAVALAR

Avukat Zafer, söz konusu yeni sürecin devam eden kiracı-ev sahibi arasındaki davalara ise bir etkisinin olmayacağını söyledi.

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TÜFE Kiracı ev sahibi kira zammı
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