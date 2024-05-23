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Piyasaların gözü bugün saat 14.00'te! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! 'Karar metnindeki detaylar önemli olacak'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 08:03
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı bugün belli oluyor. Altın, dolar, borsa... Hepsi Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faizi kararına odaklandı. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'ndan bugün sürpriz bir oran gelir mi? Ek adımlar atılacak mı?

Piyasaların gözü bugün saat 14.00'te! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! 'Karar metnindeki detaylar önemli olacak'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası saat 14.00'te politika faizi kararını açıklayacak. Merkez Bankası nisan ayı toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Beklentiler bugün de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

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EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

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KARAR METNİNE DİKKAT!

Milliyet'e konuşan ekonomist Tuğba Ekin, "Merkez Bankası yılın 5. toplantısını 23 Mayıs’ta gerçekleştirecek. Piyasada bir faiz değişikliği beklenmiyor. Yayımlanacak olan karar metni özetinde sterilizasyona ve beklentilere dair detaylar önemli olacak. Yeni karar metninin artan rezervler başta olmak üzere olumlu vurgularla yurt içi piyasaya pozitif yansımasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

FAİZ ARTIŞI GELİR Mi?

Ekin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yıl sonu enflasyon beklentisi ve bileşik faiz getirisine baktığımızda aslında faiz gelirlerinin enflasyonun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat makro değişkenler, jeopolitik gelişmeler etkisinde beklentilerin üzerinde seyreden bir enflasyon ile karşılaşırsak faizlerin yeniden güncellenmesi gündeme gelebilir. Fakat mevcut koşullar altında daha fazla para politikası sıkılaşması için açık alan görünmüyor."

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklenti anketlerinin hepsi o oranda birleşti! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklenti anketlerinin hepsi o oranda birleşti!


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Altın borsa dolar Merkez Bankası Faiz kararı piyasalar
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