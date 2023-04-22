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Kiracısının evden çıkmasını istedi! Talepleri duyan ev sahibi çılgına döndü: Kapıyı tekmeledi, tehdit etti...

22.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları yükselen kira fiyatlarının ardından çok fazla arttı. Son adres ise İstanbul Kağıthane oldu. Kiracısının kapısına dayanan ev sahibi iddiaya göre hakaret ve tehditler savurdu. Hatta kapıyı tekmeledi. Gergin anların ardından ikili kameraların karşısında yeniden bir araya geldi. Kiracının taleplerini duyan ev sahibi çok öfkelendi. Tansiyon bir kez daha yükseldi.

Evden çıkaramadı, kiracısının kapısına dayandı ve hakaret etti. Ev sahibi-kiracı kavgasının adresi bu kez Kağıthane oldu. iki taraf da karşılıklı birbirini suçladı. Gerginlik, Sibel Baştürk’ün 7 senedir iki çocuğu ile birlikte oturduğu dairenin satılması ile başladı.

NAKLİYE VE DEPOZİTO PARASINI İSTİYOR

Kanal D Haber’in haberine göre, iddiaya göre akşam iki çocuğun da uyuduğu saatlerde ev sahibi ve karısı evi bastı. Kapıyı yumruklayıp, hakaret edip, evden çıkmaları için kiracısını tehdit etti. Ev sahibi bir an önce evi boşaltmasını istedi. Kiracı ise bu duruma karşı çıktı. Genç kadın ev sahibine ev bulmadan taşınmayacağını söyledi ancak tansiyon her geçen gün daha da yükselerek psikolojik bir savaş haline dönüştü. Ev sahibi ‘annem taşınacak, çıkmasını istiyorum’ derken, kiracı ise nakliye ve depozitoyu talep etti, bir de süre istedi.

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“TEHDİT EDİP, KAPIYI TEKMELEDİ”

Kiracı Baştürk, “Çocukların uyurken küfürler, hakaretler etti. Kapımı tekmeledi. Çünkü beni tehdit ettiği için 155’i arayacağımı söyledim. Bağırdılar, çağırdılar. Hiçbir huzurumuz kalmadı. Her gün tehditler. Kapıma dayanıp vurmalar” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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“DERDİ DEPOZİTO DEĞİL”

Kameralar oradayken tansiyon bir kez daha yükseldi. Ev sahibi, “10 bin lira mı istiyordun sen? Tamam söz sana veriyorum” dedi. Kiracı ise, “Depoziti verdin. Peki bütçeme uygun evi nereden bulacağım?” ifadelerini kullandı. Ev sahibi buna karşılık, “Derdi depozito değil, çıkmak istemiyor” dedi.

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