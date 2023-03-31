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  4. Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Eylemler yapıyorlardı yeni dönem başlıyor! 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar...

Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Eylemler yapıyorlardı yeni dönem başlıyor! 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar...

31.03.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci yargı paketi TBMM'de kabul edildi! Bundan sonra ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar arabulucuda çözülecek. Sadece ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları değil kira tespit davaları, kira uyarlama davaları, tahliye işlemleri de arabulucuyla birlikte netliğe kavuşturulacak. En kritik noktalardan biri ise...

Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Eylemler yapıyorlardı yeni dönem başlıyor! 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar...

Son dönemde ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları Türkiye'nin gündeminde. Bu konudan kaynaklı pek çok olay yaşanırken yedinci yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesiyle anlaşmazlıklar arabulucuda çözülecek. Kiraların yanı sıra bir süredir fahiş artışlarla gündeme gelen aidatlar da arabulucuların ilgilendiği konular arasına giriyor.

KİMİ SİTEDE 2 BİN, KİMİ SİTEDE 4 BİN TL!

Kiralar haricinde aidatlardaki fahiş artışlar da büyük problemlere yol açıyor. Vatandaşlar aidatlardan şikayetçi olurken, aidatlarla ilgili itiraz etme hakkı vardı ama uzun bir süreçti. Sulh mahkemesine gidiliyordu, orada da yönetim genel kurulla bu kararı aldım deyince bir şey yapılamıyordu.

Özellikle İstanbul'da Sarıyer, Ataşehir, Bakırköy, Bahçeşehir gibi bölgelerde sitelerin aidat fiyatları fahiş noktalara ulaştı. 3 bin TL aidat ödeyen de var, 5 bin TL de! Yeni yargı paketiyle birlikte arabulucular aidat anlaşmazlıklarına bakacak.

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KOMŞU ŞİKAYETLERİ, DEPOZİTONUN GERİ ALINMASI...

Artık kat malikleri arabulucuya gidip aidat sorunlarını çözebilecek. Komşu şikayetleri, depozitonun geri alınması, kiracıların verdiği hasar gibi konular da aynı şekilde arabulucuyla birlikte çözülebilecek.

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HACİZ UYGULAMALARI DA DEĞİŞİYOR! BUNDAN SONRA...

Bu yargı paketiyle birlikte haciz uygulamaları da değişiyor! Ev eşyası haczedilemeyecek. Örnek vermek gerekirse, evde yaşayan çocuğun bilgisayarı haczedilemeyecek. Alacaklarının hakkı korunacak, buzdolabı çamaşır makinesi haczedilebilecek ama özel eşyalar söz konusu olamayacak.

Alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arabulucu Kiracı Kira ev sahibi aidat

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